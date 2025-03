Jefferson Farfán ha vuelto a captar la atención pública al revelar su relación con Xiomy Kanashiro en la reciente emisión de su podcast “Enfocados”. En una conversación distendida, llena de risas y bromas, el exfutbolista peruano confirmó los rumores sobre su vínculo con la joven influencer. De esta manera, su relación parece estar más sólida que nunca, y las palabras de la ‘Foquita’ lo confirman. Sin embargo, esta revelación ha generado diversas preguntas, siendo la diferencia de edad entre ambos la más comentada. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD QUE MANTIENEN JEFFERSON FARFÁN Y XIOMY KANASHIRO?

Es más que evidente que existe una diferencia de edad considerable entre Farfán y Kanashiro, aunque muchos desconocen la cifra exacta. Xiomy Kanashiro tiene actualmente 27 años, mientras que el recordado “Diez de la Calle” cumplió 40 años el pasado 28 de octubre. De esta manera, son 13 años los que separan a la popular pareja, que hoy en día anuncia su amor a los cuatro vientos.

Jefferson Farfán confirmó que mantiene una relación con la modelo Xiomy Kanashiro. (Foto: Instagram)

¿DE QUÉ MANERA JEFFERSON FARFÁN HIZO OFICIAL SU RELACIÓN AMOROSA?

Durante el característico programa digital de Farfán, “Enfocados”, un peculiar detalle llamó la atención de su compañero de conducción, Roberto Guizasola. A través de las bromas que caracterizan a la dupla, Guizasola destacó un elemento que muchos habían pasado por alto: un anillo en el dedo del exfutbolista. En ese preciso momento, Roberto le preguntó a Farfán sobre la joya que llevaba consigo, y tras risas y miradas cómplices, el exjugador no pudo negarlo más, revelando que tenía un significado especial y un gran valor sentimental, ya que representaba su relación amorosa con Xiomy Kanashiro. “Ya es recontra oficial, hermano, para que la gente no me j...”, anunció firmemente, lo que provocó risas en el set.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE JEFFERSON FARFÁN RESPECTO A SU NUEVA PAREJA?

En el mencionado capitulo de “Enfocados”, el empresario se mostró visiblemente feliz en todo momento, expresando su gratitud por la etapa que está viviendo junto a la modelo. “Me llegó el amor, hermano”, afirmó Farfán entre sonrisas hacia su colega de conducción.

Asimismo, enfatizó que tiene grandes expectativas para este año: “Este 2025 es mío, mi galáctico, este o nunca”. De esta manera, dejó en claro en todo momento sus intenciones con Kanashiro, evidenciando que está tomando la relación con la seriedad que corresponde. Además, expresó su gratitud por el apoyo y los momentos felices que está viviendo ahora que tiene pareja oficialmente.

(Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO EL EXFUTBOLISTA SOBRE LOS PADRES DE XIOMY KANASHIRO?

Para seguir con el tema, sin perder el estilo característico de Jefferson Farfán, mencionó que sus intenciones iban tan en serio que ya había tenido una conversación con los padres de la participante de ‘La Casa de la Comedia’. “Es tan oficial, que ya hablé hasta con mis suegros”, reveló entre risas.

Asimismo, afirmó que los padres de Kanashiro le hicieron algunas advertencias, señalando que debía portarse bien con su hija. Finalmente, para cerrar el asunto, la ‘Foquita’ aprovechó para enviarle un saludo a su pareja: “Un saludo para la China, un besote”, expresó el exfutbolista.