‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. Precisamente, una de las participantes más polémicas, pero también más queridas es, sin duda, Samahara Lobatón, quien se ha convertido en una de las favoritas para llevarse el ansiado trofeo. Así, a pocas semanas de la esperada final del reality, la hija de Melissa Klug reveló en qué invertiría su dinero y la promesa que les hizo a sus hijos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ GASTARÍA SAMAHARA LOBATÓN SI GANA EL PREMIO MAYOR DE ‘LA GRANJA VIP’?

El último fin de semana, durante la gala de eliminación en ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón, quien estuvo nominada junto a Pamela López y Pati Lorena, vivió momentos de gran tensión, ya que estuvo a punto de ser eliminada de la competencia, pero gracias al apoyo de sus seguidores pudo salir victoriosa de esa posición. Así, previo a anunciar a la persona que dejaría el reality, Ethel Pozo preguntó a la joven influencer qué haría con el premio de S/ 100 000 si resultaba ganadora de la primera temporada. Entre lágrimas, la hija de Melissa Klug confesó que llevaría a sus pequeños a un crucero para que vivan de cerca la experiencia con la temática de Disney. “Me los voy a llevar al crucero de Disney, ese es mi promesa para ellos”, expresó.

¿CÓMO REACCIONÓ GABRIELA HERRERA TRAS CONOCER INFORMACIÓN SOBRE EL PASADO SENTIMENTAL DE SAMAHARA LOBATÓN Y SHIRLEY ARICA?

Hace unos días, una avioneta apareció sobrevolando ‘La granja VIP’ con un mensaje que sugería una cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, lo que provocó diversas reacciones entre los participantes y seguidores. Tras ello, el último fin de semana, en medio de polémicas y conflictos, apareció una nueva aeronave lanzando muy de cerca decenas de folletos en apoyo a la bailarina y con información comprometedora contra Samahara Lobatón y Shirley Arica. En una primera instancia, el mensaje señalaba que la hija de Melissa Klug se habría entrometido en la relación de Youna cuando este aún era pareja de su ‘prima’, Melody Cortez. De hecho, estas controversias también alcanzó a la ‘Chica realidad’ que supuestamente se había metido con un hombre casado durante un reality en Chile.

Tras conocer estos cuestionamientos, Herrera tuvo una fuerte reacción y desborde emocional contra ambas concursantes de la granja, debido a que en más de una ocasión ha sido tildada de “roba maridos”. “Así de grande, cuando le quitan a la prima y me dicen a mí… oigan a mi tía…”, expresó. Por su parte, la expareja de Bryan Torres fue tajante con sus declaraciones y negó que ella haya arrebatado la pareja de su amiga, argumentando que ya brindó detalles en su momento. “No era mi prima, no era mi prima y ya lo he contado”, dijo Lobatón. La tensión se intensificó cuando ambas intercambiaron calificativos cara a cara, lo que hizo necesaria la intervención de Shirley Arica, quien llevó a Samahara a la habitación, mientras que la exchica reality rompía en llanto junto a sus compañeros del ‘Team Los Reales’.