A través de redes sociales, un nuevo amorío vinculado a conocidas figuras públicas, ha sido destapado, y en esta oportunidad estando protagonizado por una Suheyn Cipriani que sorprende confesando sentirse enamorada. El término de relación que había iniciado con Macarius, parece hoy quedar en el olvido, y en medio de críticos comentarios tras la difusión de reveladoras imágenes donde ambos son captados juntos nuevamente.

LAS REVELADORAS IMÁGENES DE SUHEYN CIPRIANI CON MACARIUS QUE CONFIRMARÍAN RECONCILIACIÓN TRAS CONTROVERSIAL RUPTURA

Episodios de tristeza entorno a la vida de Suheyn Cipriani terminaron generando polémica tras el término de vínculo sentimental con Macarius, el popular ‘dotero’ arequipeño con quien oficialmente ha retomado relación.

Así lo ha hecho público la exreina de belleza luego que desde plataformas digitales, y más puntualmente el podcast llamado “Q’ BOCHINCHE!”, se revelaran imágenes donde son captados besándose y tomados de la mano en discoteca de la ‘Ciudad Blanca’.

“Hay unas imágenes mías circulando en redes sociales, y sí, he decidido retomar mi relación ...”, expresaba Suheyn Cipriani durante emisión del programa que conduce junto a Miguel Arce, asegurando además que el término de vínculo sentimental con Macarius, nunca se produjo por “faltas de respeto, nunca hubo infidelidades”.

Asimismo, y para las cámaras de “Magaly TV, La Firme”, confiesa que viajó hacia Arequipa porque el popular streamer peruano le regaló el pasaje, y “si hemos vuelto” porque “yo lo quiero mucho, y estamos intentándolo de nuevo”, no sin antes considerar que no debió hacer tan público los detalles entorno a ruptura.

DE ESTA FORMA MACARIUS SORPRENDÍA A SUHEYN CIPRIANI VÍA TIKTOK Y PREVIO A LA CONFIRMADA RECONCILIACIÓN

La farándula peruana goza de un nuevo capítulo ciertamente controversial, y en esta oportunidad relacionado a la relación sentimental de Suheyn Cipriani con un Macarius que tras darla por finalizada, ahora buscaba sorprenderla mediante el envío de regalo virtual.

A través de un ‘live’ puntual realizado vía TikTok, la exreina de belleza recibió una serie de obsequios, pero uno muy especial para ella desde Arequipa luego que popular streamer le terminara donando un ‘León’.

Entre sorpresa y emoción terminó evidenciando una Suheyn Cipriani que mediante dicha transmisión observó el regalo virtual más costoso y codiciado de dicha red social, y enviado por parte de Macarius, quien hasta ese momento era su expareja, y usuarios terminaron criticando por forma de actuar tras el término de mediática relación sentimental.

LA TRISTEZA QUE EVIDENCIABA SUHEYN CIPRIANI TRAS EL TÉRMINO DE RELACIÓN CON MACARIUS

Lágrimas venía derramando Suheyn Cipriani tras el término de su corta relación con Macarius, el popular creador de contenido que vive en Arequipa, y de quien confiesa continuar profundamente enamorada.

"Como estoy deprimida el viernes cerré mi TikTok e Instagram ...“, revelaba la exreina de belleza y actual conductora de ATV, acerca de sus días sin el streamer peruano, y mediante ‘live’ emitido vía TikTok donde además ”me vieron llorar porque me da pena, lo extraño y claro que estoy enamorada, pero así se han dado las cosas“.

Con respecto a sus sentimientos por Macarius, Suheyn Cipriani totalmente acongojada, le manifestaba a sus seguidores que si bien “muchos me cuestionan porque lo cuento todo en las redes sociales”, termina considerándose una persona “... transparente, mi psicóloga me ha dicho que la estoy volviendo loca”, admitiendo asimismo deprimirse con suma facilidad.

En diálogo concedido a Magaly Medina, la también conductora de ATV brindó mayores alcances acerca del término de relación sentimental que tuvo con el popular ‘dotero’ arequipeño, profundizando además en el hecho de defenderlo ante los ataques recibidos mediante redes sociales.

SUHEYN CIPRIANI Y SU PEDIDO DE CESE AL ‘HATE’ DIRIGIDO A MACARIUS

La exreina de belleza que hizo noticia tras presentarse en “El Valor de la Verdad”, y contar detalles entorno a maltrato recibido por parte de César Vega, ahora llama la atención debido a amorío con un Macarius a quien vienen tirándole ‘hate’ mediante redes sociales.

A través de “Magaly TV, La Firme”, Suheyn Cipriani volvió a derramar lágrimas de triteza, y entorno a ruptura sentimental aprovechó la ocasión para dirigirse a seguidores expresándoles que “él no merece ningún mensaje de odio”.

"Solo les pido que no le tiren hate“, decía asimismo una exreina de belleza que pese a la tristeza evidenciada, no duda en considerar a Macarius cuyo nombre real es Diego, como un ”... chico increíble, que me dio momentos hermosos y que nunca me trató mal, nunca me hizo sentir menos“, y por lo mismo termina pidiendo respeto hacia él.