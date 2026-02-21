Por Redacción EC

La novela ‘turca’, como lo hacen llamar sus seguidores en las redes sociales, entre Samahara Lobatón y Jonathan Horna, conocido popularmente como ‘Youna’, continúan acaparando las principales portadas de los medios de espectáculos por una supuesta reconciliación. Luego de varias semanas de coqueteos y mucha complicidad durante las transmisiones en vivo en TikTok, la influencer y su hija mayor viajaron a Estados Unidos para reencontrarse con el barbero, especialmente en estos momentos difíciles que atraviesa debido a su estado de salud. Este viaje, sin duda, no ha pasado desapercibido por los internautas, quienes han especulado que podrían sellar una vez más su amor lejos de las polémicas y conflictos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Lo permitiría? Melissa Klug da su opinión sobre Samahara y Youna como pareja: “Serán...”
Farándula

¿Lo permitiría? Melissa Klug da su opinión sobre Samahara y Youna como pareja: “Serán...”

¡Impactante! Nicola Porcella revela el exorbitante monto que ganará por pelea y en qué lo gastará
Farándula

¡Impactante! Nicola Porcella revela el exorbitante monto que ganará por pelea y en qué lo gastará

¡Emotivo y tenso! Darinka Ramírez se quiebra en vivo por la tenencia de su hija y la demanda de Jefferson Farfán
Farándula

¡Emotivo y tenso! Darinka Ramírez se quiebra en vivo por la tenencia de su hija y la demanda de Jefferson Farfán

¿Segunda oportunidad? Samahara Lobatón y Youna sorprenden con su reencuentro
Farándula

¿Segunda oportunidad? Samahara Lobatón y Youna sorprenden con su reencuentro