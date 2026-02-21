¿Segunda oportunidad? Samahara Lobatón y Youna sorprenden con su reencuentro

La novela ‘turca’, como lo hacen llamar sus seguidores en las redes sociales, entre Samahara Lobatón y Jonathan Horna, conocido popularmente como ‘Youna’, continúan acaparando las principales portadas de los medios de espectáculos por una supuesta reconciliación. Luego de varias semanas de coqueteos y mucha complicidad durante las transmisiones en vivo en TikTok, la influencer y su hija mayor viajaron a Estados Unidos para reencontrarse con el barbero, especialmente en estos momentos difíciles que atraviesa debido a su estado de salud. Este viaje, sin duda, no ha pasado desapercibido por los internautas, quienes han especulado que podrían sellar una vez más su amor lejos de las polémicas y conflictos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

SAMAHARA LOBATÓN CON SU HIJA SE REENCUENTRAN CON YOUNA EN ESTADOS UNIDOS

El último jueves 19 de febrero, Samahara Lobatón y su pequeña hija Xianna se reencontraron con Youna en Estados Unidos, luego de los coqueteos y juegos que mostraban a través de cada transmisión en vivo en TikTok. Es así que, mediante las historias de Jonathan y de la plataforma Kick, se pudo ver a ambos, quienes se encontraban al parecer en un restaurante, muy cercanos y cruzando miradas en todo momento, ante la atención de los internautas que no se perdían ningún detalle del encuentro. De hecho, la influencer y el barbero no dudaron en bailar una salsa, así como abrazarse en ciertos momentos, derrochando mucha complicidad.

En esta oportunidad, la hija de Abel Lobatón viajó también al país norteamericano junto a su madre, Melissa Klug, quien anteriormente había confesado que Youna es su yerno favorito. Así, en otro clip, Samahara se muestra junto a su hija y al barbero en un auto, según indicaron, con dirección a Orlando. “Quiero decirles a todas las personas que están conectadas que nos estamos dirigiendo rumbo a Orlando”, dijo. De esta manera, los seguidores se mantienen atentos a cada transmisión, en las que destacan la buena relación que ambos mantienen en la actualidad, principalmente por el bienestar de su primogénita.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE ENFRENTA YOUNA?

En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, Youna se refirió sobre una posible reconciliación con Samahara Lobatón, con quien tiene una pequeña hija. De acuerdo con el barbero, aún existe sentimientos y mucho respeto hacia ella, por lo que considera que llevarse bien con la madre de su pequeña es fundamental. Sin embargo, no dudó en comentar y reflexionar sobre su estado de salud, señalando que la leucemia con la que fue diagnosticado el pasado 21 de noviembre le ha generado un profundo cansancio y, en consecuencia, la pérdida de su trabajo. De hecho, el ex de la influencer reveló que por ser un inmigrante en Estados Unidos no cuenta con un seguro médico que le permita llevar un constante control, aunque sostuvo que recurre a las organizaciones para recibir ayuda.

Así, Youna indicó que la leucemia mieloide crónica, un cáncer de la sangre de crecimiento lento, le brinda muchas esperanzas de vida; no obstante, deberá someterse a un tratamiento de por vida, ya que su enfermedad no tiene cura. “No lo dejé yo. Lastimosamente, mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital y, obviamente, en el trabajo no podía seguir con ellos. Decidieron sacarme del trabajo. Tengo permiso de trabajo, pero no una residencia. El Gobierno no me puede mantener porque no soy ciudadano americano. Pero hay un montón de aplicaciones para ayuda que se pueden tener, hay organizaciones del cáncer y la leucemia que te brindan mucho apoyo. Mi enfermedad es incierta. Tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos; no la estoy pasando tan bien por la enfermedad que tengo”, dijo para el programa de Magaly Medina.