La legendaria y exitosa serie televisiva de comedia situacional que cautivó a varias generaciones, y aún continúa despertando carcajadas debido a las ocurrencias de “El Chavo del 8″, cumplió 50 años en febrero de 2023. Hoy casi 3 años después de aquel aniversario celebrado, el popular sitcom mexicano cuyos capítulos son emitidos mediante plataformas como Netflix, por ejemplo, vuelve a llamar la atención de medios y propios fans de Roberto Gómez Bolaños, tras divulgarse las imágenes de lo que sería un episodio perdido, y grabado junto a otros personajes en las playas de Cancún.

EL CAPÍTULO PERDIDO DE “EL CHAVO DEL 8″ QUE FUE GRABADO EN CANCÚN

Han transcurrido más de 50 años desde que el Canal 8 emitiera el primer capítulo de “El Chavo del 8″, y aunque la mayoría de episodios hoy pueden visualizarse a través de plataformas como Netflix, existen algunos que nunca salieron al aire.

Con el legado dejado, Roberto Gómez Bolaños sigue captando la atención de medios, siendo ahora la divulgación de video a cargo de fanático puertorriqueño, y donde figura el popular niño de la vecindad junto a sus amigos e incluso el ‘Profesor Jirafales’ en las playas de Cancún, aquel material que evidencia una grabación inédita.

De acuerdo a las imágenes compartidas a través de redes sociales, “El Chavo del 8″ aparece junto a sus amigos, y recibiendo lecciones acerca del mar de parte de dicho maestro, recopilándose así otro denominado “capítulo perdido” entorno a afamado sitcom mexicano que data de los años 70.

ASÍ ES EL OTRO CAPÍTULO PERDIDO DE “EL CHAVO DEL 8″

A lo largo de sus casi 7 años de transmisión ininterrumpida, El Chavo del 8 se posicionó en lo más alto de la audiencia mexicana, y posteriormente internacional gracias a la emisión de más de 200 capítulos divididos en 7 temporadas.

El legado que “Chespirito” dejó luego de su muerte en 2014, acrecentó el murmullo sobre supuestos capítulos que tuvieron poca difusión durante el periodo de apogeo de la serie humorística que lo inmortalizó.

Aún circula en redes sociales un divertido sketch de Los Caquitos donde presuntamente el entrañable personaje cuyo outfit estaba compuesto por un gorro verde de diversas tonalidades, y tirantes naranjas, aparece sin estos elementos característicos de su atuendo, pero con similitud en el color del polo y pantalón, y con apariencia de una persona adulta.

La aparición del supuesto “Chavo del 8″ se produjo en un episodio denominado como “Escapando de prisión” de 1972, y en la cual personificó al Chómpiras, distraído ratero, y amigo del Peterete, Botija, y el Cuajinais.

Sin embargo, lo curioso de este personaje vestido como El Chavo del 8 es que su uniforme clásico es con gorro negro, saco del mismo color, y polo a rayas que combina con el blanco, por lo cual quedaría en evidencia que Roberto Gómez Bolaños decidió jugar con el doble sentido de la interpretación, y despertar la imaginación de sus seguidores que hasta han llegado a opinar que realmente se trata de su papá o el mismo niño ingenuo que vive todo tipo de aventuras con sus amigos, pero de viejo.

DE ESTO TRATA EL SKETCH DE ‘LOS CAQUITOS’ DONDE SE PRESENTARÍA LA ADULTEZ DE “EL CHAVO DEL 8″

El curioso, misterioso, pero hilarante “capítulo perdido” de El Chavo del 8 en ‘Los Caquitos’ se desarrolla en lo que aparenta ser otro ambiente de la vecindad por el número 12 que figura en la puerta de una casa.

La historia que dura 3 minutos con 30 segundos, empieza mostrando en escena al Chómpiras con una escoba, y cuidándose las espaldas de la posible presencia de personas que impidan su llegada hacia los barrotes de la celda donde estaba el Peterete.

Tras golpearse con la pared, se topa con un guardia interpretado por Édgar Vivar, quien solo lo mira con cierta duda, pero continúa su camino.

Con paso acelerado llega hasta la celda del Peterete para ayudarlo a escapar cortando las barras con una lima, y entre golpes y caídas jocosas logra su cometido aunque al final el Chómpiras se percata que la puerta de acceso a la prisión donde estuvo encerrado el personaje interpretado por el recordado “Don Ramón”, estaba abierta.