Este 27 de septiembre, Google celebra su aniversario número 27, marcando más de dos décadas de innovación y de cambios profundos en la forma en que los usuarios acceden a la información. La empresa fue fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de la Universidad de Stanford, que dieron vida a su idea en un garaje de Menlo Park, California.

En los años noventa, navegar por Internet no era tarea sencilla: la publicidad abrumaba y los resultados eran poco confiables. Con esa problemática en mente, Page y Brin apostaron por un motor de búsqueda que organizara el conocimiento mundial de manera más accesible, rápida y útil para todos los usuarios.

Aunque la fecha oficial de fundación fue el 4 de septiembre de 1998, la compañía adoptó el 27 de septiembre como su día de aniversario, en conmemoración a un récord de páginas indexadas. Con una inversión inicial de 85.000 euros, la empresa pasó en pocas semanas de ser un proyecto universitario a convertirse en un fenómeno global.

Un detalle curioso sobre su origen es que el nombre inicial iba a ser “Googol”, en referencia a la cifra matemática 1 seguido de 100 ceros. Sin embargo, por un error al momento de registrar el dominio, quedó inscrito “Google”, una palabra que con el tiempo se transformó en sinónimo de “buscar en Internet”.

Hoy, con presencia en decenas de países y con una amplia gama de servicios —desde Gmail hasta YouTube—, Google continúa expandiéndose, renovando sus plataformas y consolidando su papel como uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del planeta.