La selección peruana viene ultimando detalles para quedar lista para enfrentar a Corea del Sur en Seúl. Este duelo, a jugarse el próximo 16 de junio, servirá para medir fuerzas ante una de las mejores selecciones asiáticas del momento. Sin embargo, el último lunes la atención se centró en lo dicho por Paolo Guerrero, quien defendió de manera particular su regreso a la Bicolor.

“Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente. Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me vas a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien”, indicó el exBayern Múnich.

A raíz de estas polémicas declaraciones, que generaron muchos comentarios de los hinchas de la ‘Blanquirroja’ y periodistas, quienes dieron a entender que lo dicho por Guerrero podría caer mal en la interna de la selección, Pedro García, panelista del programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes, hizo una sorpresiva revelación.

“La selección es una familia y la familia tiene sus internas, porque el día que quedamos fuera del Mundial, dos integrantes de las familias se agarraron a puñetes”, mencionó García para Movistar Deportes.

Asimismo, el periodista agregó: “No voy a decir quiénes, algunos ya lo saben pero el día que quedamos fuera del Mundial, hubo una pelea a puñetazo entre dos jugadores de Perú muy buenos, que ese día estuvieron en la cancha, ¿En las familias pasa no? La cosa es cuando hay un tema de estos y superarlo”.

🎙️ @PedroEloyG: "La selección es una familia y la familia tiene sus internas. El día que nos quedamos fuera del Mundial hubo una pelea a puñetazos entre dos jugadores de Perú. Si superaron eso, la declaración de Paolo no debe traer consecuencias". #AlÁngulo 🥅⚽️ pic.twitter.com/NKbOHUxAf1 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 13, 2023

Paolo Guerrero: cuándo fue la última vez que jugó por la selección peruana

Paolo jugó por última vez en la selección el 7 de octubre del 2021. En aquella ocasión, en un encuentro perteneciente a una nueva jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, el atacante estuvo 62 minutos en cancha en el triunfo de Perú por 2-0 ante Chile con tantos de Christian Cueva y Sergio Peña.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias 2026?

Las Eliminatorias para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026 empezarán a jugarse en Sudamérica en septiembre de este 2023. Se mantendrá el mismo formato de 18 jornadas y todos contra todos.