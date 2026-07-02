Lo que inició como una fiesta nacional por el pase a octavos de final terminó en tragedia. Autoridades reportan víctimas mortales por asfixia en el Fan Fest capitalino y más de 30 arrestos por vandalismo en Guadalajara. (Foto: X)
Lo que inició como una fiesta nacional por el pase a octavos de final terminó en tragedia. Autoridades reportan víctimas mortales por asfixia en el Fan Fest capitalino y más de 30 arrestos por vandalismo en Guadalajara. (Foto: X)
Por Paolo Valdivia

La histórica victoria de la Selección Mexicana 2-0 sobre Ecuador, que selló su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, desató una ola de fervor nacional que lamentablemente se salió de control. Lo que debió ser una fiesta histórica en las principales plazas públicas del país se vio empañada por severos disturbios, destrozos al mobiliario urbano, comercios vandalizados, riñas masivas y un saldo trágico de víctimas mortales.

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