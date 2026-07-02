La histórica victoria de la Selección Mexicana 2-0 sobre Ecuador, que selló su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, desató una ola de fervor nacional que lamentablemente se salió de control. Lo que debió ser una fiesta histórica en las principales plazas públicas del país se vio empañada por severos disturbios, destrozos al mobiliario urbano, comercios vandalizados, riñas masivas y un saldo trágico de víctimas mortales.

Tragedia en el Fan Fest de la CDMX

El punto más crítico de las celebraciones ocurrió en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas, encabezadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada, confirmaron el deceso de cuatro personas durante las aglomeraciones masivas.

Un mexicano tiró UNA PELOTA GIGANTE de decoración, le lanzaron DECENAS DE VASOS Y BOTELLAS, y luego LO LINCHARON.



Esto pasó en los festejos de México.



INCREÍBLE. 😳🇲🇽 pic.twitter.com/O2Mxj2q4Mp — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

La Secretaría de Salud de la CDMX reportó que tres de las víctimas (un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años) fallecieron a causa de asfixia provocada por las intensas oleadas de multitudes descontroladas. Una cuarta persona perdió la vida en el hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio derivado de una crisis convulsiva. La Fiscalía General de Justicia ya abrió las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos, descartando inicialmente que estuviera relacionado con el consumo de alcohol.

Caos y destrozos

El epicentro de los disturbios materiales se concentró en el estado de Jalisco. Tras el silbatazo final, más de 120,000 aficionados se congregaron en las inmediaciones de la Glorieta de La Minerva y el Centro Histórico de Guadalajara. Sin embargo, grupos de personas iniciaron una serie de actos vandálicos que incluyeron daños a propiedad privada, automóviles particulares y locales comerciales.

🇲🇽 Los mexicanos destrozaron un local de STARBUCKS e ingresaron para saquear toda la mercaderia.



Después nos dicen hambrientos a nosotros. pic.twitter.com/pozYtjBLAq — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) July 1, 2026

Entre los comercios afectados se reportaron ventanas rotas, fachadas destruidas en establecimientos del primer cuadro de la ciudad (incluyendo tiendas de conveniencia y de comida rápida) y severos daños al mobiliario público. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Jalisco desplegaron un operativo que derivó en la detención de al menos 20 personas en la Minerva y 15 más en la zona del FIFA Fan Fest, acusadas de delitos como daño a las cosas, lesiones y alteración del orden público.

Violentas riñas y policías heridos empañan la fiesta mundialista

La algarabía del triunfo también dio paso a conatos de violencia física. En el Parque de la Revolución (conocido como Parque Rojo), una fuerte trifulca armada entre civiles dejó como saldo a un hombre con heridas graves en el rostro producidas por un arma punzocortante.

“Bestias”



Por esta pelea entre hinchas MEXICANOS y COLOMBIANOS, durante los festejos en las calles MEXICANAS tras el partido ante ECUADOR. https://t.co/Q284rmJ4gd https://t.co/pPkoyu6etG — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 1, 2026

El cuerpo policial también sufrió las consecuencias del descontrol de los fanáticos. Durante los forcejeos para resguardar la seguridad de los asistentes en el Centro Histórico de Guadalajara, dos policías estatales resultaron heridos de consideración: uno de ellos con traumatismo craneoencefálico y otro con una fuerte contusión en la nariz tras ser agredidos por la multitud.

Autoridades refuerzan la seguridad rumbo al partido contra Inglaterra

Frente a la magnitud de los incidentes y con la mirada puesta en el próximo enfrentamiento de la Selección Mexicana contra Inglaterra el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca (Mexico City Stadium), los gobiernos locales anunciaron un cambio radical en sus estrategias.

Tanto en la capital del país como en Jalisco se ha instruido un fortalecimiento inmediato y masivo de los protocolos de protección civil, salud y seguridad. El objetivo primordial es evitar que la euforia futbolística vuelva a tornarse en actos vandálicos y tragedias humanas en los próximos días clave del torneo.