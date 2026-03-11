La rutina diaria de ejercicios que muchas personas llevan a cabo, suele estar acompañada de una música cuyo volumen ahora es objeto de investigación a cargo de Kaitlin Hori, Choo Phei Wee, Nicholas Liu, John Parsons y Janet Choi. Dichos científicos estadounidenses, hoy forman parte de trabajo realizado con la finalidad de terminar descubriendo si las clases grupales de fitness, pueden llegar a verse afectadas debido a alto sonido de canciones o melodías muy particulares que, por ejemplo, tienden a escucharse en gimnasios, y como ayuda ergogénica y motivante. A continuación, te compartimos los detalles entorno a resultados, significado, y mucho más orientado hacia los amantes del entrenamiento físico.

ESTO REVELA ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL ACERCA DEL EJERCICIO CON MÚSICA A TODO VOLUMEN

A nivel global, las canciones de diversos ritmos y géneros, terminan convirtiéndose en un gran estímulo para el ser humano, siendo quienes se ejercitan diariamente, aquellas personas cuya música escuchada a alto volumen, podría perjudicar su salud auditiva.

“A menudo se cree que la música alta en las clases de fitness grupales mejora la motivación y el rendimiento, pero representa un riesgo de pérdida de audición inducida por ruido”, se remarca desde estudio de investigación a cargo de Kaitlin Hori, Choo Phei Wee, Nicholas Liu, John Parsons y Janet Choi, y a partir de la cual logran evidenciarse resultados entorno a evaluación de casi 200 individuos que participaron en clases grupales dentro de gimnasio de Los Ángeles.

La información revela que tras haberse comparado el “esfuerzo percibido entre clases con mayor y menor volumen mediante una regresión lineal multivariable de efectos mixtos”, el trabajo realizado por parte de dichos científicos estadounidenses, respalda “la implementación de prácticas de sonido más seguras en entornos de fitness”, y en esa línea subraya la “necesidad de una mayor concienciación y educación sobre la protección auditiva”.

Si bien escuchar música mientras nos ejercitamos, representa todo un hábito que aumentaría el rendimiento físico, lo cierto es que mediante JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery, ahora termina concluyéndose que la “percepción del esfuerzo” realizado cuando alguien lleva a cabo actividades físicas, no varía por aumentar el volumen de canciones colocadas en diversos establecimientos.

¿CAMINAR DIARIAMENTE INCREMENTA SIGNIFICATIVAMENTE MI ESPERANZA DE VIDA? ESTO REVELA IMPORTANTE ESTUDIO CIENTÍFICO

Anualmente, diversos estudios revelan nuevos datos entorno a la caminata como actividad física, y esos beneficios que incluyen la prolongación de longevidad, por ejemplo, precisándose hoy gracias a la National Center for Health Statistics, que tu vida puede terminar alargándose si lo llevas a cabo diariamente.

En ese sentido, y según trabajo de investigación realizado, el recorrido o desplazamiento por parques o calles de manera individual, estaría generando que te mantengas con vitalidad hasta por 10 años más, mientras a la par te reduces propiamente el riesgo de contraer “enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como las ECV, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y el cáncer”.

Lo último expuesto precisamente figura compartido por el NIH estadounidense, revelando además que caminar a paso ligero 5 días a la semana como mínimo, se convierte en una “poderosa intervención antienvejecimiento” que “mejora el dolor y la función en trastornos musculoesqueléticos”, “promueve el sueño y la salud mental”, entre otros privilegios.

Con respecto a los beneficios que podemos recibir mediante dicha actividad física, la información también precisa que realizarlo 60 minutos al día puede traducirse en mejoras significativas para el cuerpo humano, aumentando hasta 6 horas la esperanza de vida por cada mismo tiempo adicional llevado a cabo.

LOS BENEFICIOS QUE PUEDE RECIBIR TU CUERPO POR CAMINAR DIARIAMENTE