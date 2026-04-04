El diamante vuelve a encenderse. Tras una larga espera, uno de los animes deportivos más icónicos de la última década regresa a la pantalla. Si eres fan de los lanzamientos imposibles y la tensión del Koshien, prepárate para el estreno de “Diamond no Ace: Act II” Temporada 2 con su capítulo 1 en Crunchyroll. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno de la Temporada 2 de “Diamond no Ace: Act II”

El capítulo 1 de la Temporada 2 de “Diamond no Ace: Act II” se estrena este el domingo 5 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 12:30 a.m.

Colombia: 1:30 a.m.

Ecuador: 1:30 a.m.

Venezuela: 2:30 a.m.

Chile: 3:30 a.m.

Argentina: 3:30 a.m.

Perú: 1:30 a.m.

Bolivia: 2:30 a.m.

Paraguay: 3:30 a.m.

Uruguay: 3:30 a.m.

España: 8:30 a.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

Marquen sus calendarios: el primer capítulo de la nueva temporada de "Diamond no Ace: Act II" se estrenará oficialmente el 5 de abril de 2026 en Japón. Debido a la diferencia horaria, en muchos países de Latinoamérica y España el acceso a la versión subtitulada estará disponible entre el 5 y el 6 de abril.

Este regreso marca el inicio de la temporada de anime de primavera 2026, posicionándose como uno de los platos fuertes del año.

Dónde ver

Para disfrutar de la continuación de la historia de Seidou sin contratiempos, las plataformas oficiales son tu mejor opción:

Crunchyroll: La plataforma líder de anime tendrá el simulcast (estreno casi simultáneo con Japón) para territorios internacionales.

La plataforma líder de anime tendrá el simulcast (estreno casi simultáneo con Japón) para territorios internacionales. Netflix (Japón): Se ha confirmado que en territorio nipón también contará con distribución inmediata a través de este servicio.

Se ha confirmado que en territorio nipón también contará con distribución inmediata a través de este servicio. TV Tokyo: Cadena original de emisión en Japón.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para ver el Capítulo 1 de la Temporada 2 en Crunchyroll, sigue estos pasos:

Cuenta Premium: Al ser un estreno de temporada, los suscriptores Premium podrán ver el episodio apenas se libere (generalmente una hora después de Japón). Los usuarios gratuitos suelen tener que esperar una semana. Búsqueda: Escribe “Ace of the Diamond” o “Diamond no Ace” en el buscador. Configuración de idioma: Asegúrate de tener seleccionada la opción de “Subtitulado” para disfrutar de las voces originales en japonés. Notificaciones: Activa la “Campana” en la serie dentro de la app para recibir una alerta en cuanto el capítulo esté arriba.

Sinopsis

La historia se reanuda justo donde nos dejó el Acto II. El club de béisbol de la Secundaria Seidou finalmente ha logrado su invitación al torneo nacional de primavera en el sagrado Estadio Koshien. Eijun Sawamura, tras años de esfuerzo y superar el “yips”, por fin tiene la oportunidad de demostrar que merece el número 1 en su espalda. Sin embargo, el camino no será fácil: gigantes como Komadai Fujimaki y su as imbatible, Masamune Hongo, esperan en el montículo para aplastar los sueños del equipo de Tokio.

Lista de personajes

Estos son los rostros principales que volveremos a ver en esta intensa etapa:

Eijun Sawamura: Nuestro protagonista y lanzador zurdo con lanzamientos quebrados únicos.

Nuestro protagonista y lanzador zurdo con lanzamientos quebrados únicos. Satoru Furuya: El eterno rival de Eijun, conocido por su bola rápida de potencia devastadora.

El eterno rival de Eijun, conocido por su bola rápida de potencia devastadora. Kazuya Miyuki: El capitán y catcher estrella, cerebro estratégico de Seidou.

El capitán y catcher estrella, cerebro estratégico de Seidou. Haruichi Kominato: El talentoso segunda base con un bateo de precisión quirúrgica.

El talentoso segunda base con un bateo de precisión quirúrgica. Masamune Hongo: El as de Komadai Fujimaki y principal obstáculo hacia la gloria nacional.

El as de Komadai Fujimaki y principal obstáculo hacia la gloria nacional. Entrenador Kataoka: El guía espiritual y táctico de los “Reyes Caídos” que buscan recuperar su trono.

De qué trata la Temporada 2

Esta segunda temporada del “Acto II” se centra en la consagración de Sawamura como el verdadero As. Mientras que en temporadas pasadas lo vimos aprender las bases y luchar contra sus propios miedos, aquí veremos la madurez de un equipo que ya no solo aspira a participar, sino a ganar el torneo nacional. La rivalidad interna entre Furuya y Sawamura alcanza su punto más alto de respeto y competencia, mientras Miyuki enfrenta sus últimos torneos antes de la graduación.

Ficha técnica