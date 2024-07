El mensaje de Pamela Franco tras poco asistencia de sus conciertos en Europa

Pamela Franco una vez más se encuentra en el ojo de la tormenta y no precisamente por algún escandalo de infidelidad, sino por la poca aceptación que tuvo durante una presentación en Italia. Precisamente, ante lo sucedido, la cantante peruana se pronunció en las redes sociales y respondió a las críticas que se viene generando en torno a este tema. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE LA POCA ASISTENCIA EN SUS CONCIERTOS EN EUROPA?

Tras viralizarse algunas imágenes que demostraban la limitada asistencia en la gira por Europa de Pamela Franco y el poco éxito esperado, la expareja de Christian Domínguez no tardó en utilizar su cuenta oficial de Instagram para tocar este polémico tema que la vuelve a poner en un primer plano por la prensa del espectáculo. “Seguimos trabajando porque parar, para mí, es un lujo que no me puedo dar”, escribió la interprete de “Dile la verdad” en sus historias, respondiendo así las críticas por parte de sus detractores.

¿QUÉ PASÓ EN EL CONCIERTO DE PAMELA FRANCO EN EUROPA?

Magaly Medina compartió un informe en su programa donde se pudo observar el poco público que reunió Pamela Franco en su primera gira internacional por Europa. En las imágenes que mostró la ‘Urraca’ se pudo ver que los “boxes” estaban sin público y en la zona general no se llenó por completo. Aunque no todo termina ahí, pues a las 3:20 a. m. (horario peruano) los asistentes empezaron a retirarse después de media hora que ella se presentó, según la conductora de “Magaly TV La Firme”.

Mientras que la cantante peruana hacia caso omiso al desaire del público, Franco interactuó con sus seguidores y sorprendió con sus declaraciones haciendo alusión aparentemente a Christian Cueva. “¿Quién no ha pasado de ser una niña tonta alguna vez?”, dijo también la expresentadora de televisión. “¿Quién no ha creído en un mal amor y en las mentiras de un traicionero?”, agregó.

¿QUÉ OPINÓ MAGALY MEDINA SOBRE PAMELA FRANCO?

Tras presentar el informe de Pamela Franco y su gira por Milan (Italia), la popular ‘Urraca se atrevió a comentar sobre el show de la expareja de Christian Domínguez. “Miren los espacios… vacíos. La gente se empezó a ir, porque hubo otras presentaciones y se supone que era la artista de fondo, pero la gente se fue. Creo que su show inició 3:20 a.m. y a las 3:50 a.m. ya no había gente. A los peruanos en el extranjero les gusta ver a los cantantes peruanos, pero parece que no convenció. Dejan casi vacío el local y ella también no quiso ni cantar y se puso a hacer jueguitos con el público. Hizo que la gente suba al escenario para que baile y hagan juegos. Eso es cuando ya no tienes recursos para hacer un show, ¿no? Es una discoteca bastante grande, pero no llenó y la gente fue abandonando el local”, precisó.

“Ese es el truco usado por algunos artistas cuando ya se cansan y se aburren, comienzan a llamar al público para que suba al escenario y hacer jueguitos (…) Ella dijo que iba a ir con la orquesta completa, pero a las justas hay 6 personas”, añadió.

El mensaje de Pamela Franco tras poco asistencia de sus conciertos en Europa