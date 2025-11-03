Este miércoles 5 de noviembre, en medio de gran expectativa, varios peruanos disfrutarán de un día no laborable a nivel nacional, según informó el Diario Oficial El Peruano, tras la aprobación de la Ley N.º 31701, que establece la fecha como el Día del Trabajador Municipal. La norma busca rendir homenaje a quienes, desde los gobiernos locales, sostienen la vida de nuestras ciudades, garantizando servicios, mantenimiento urbano y desarrollo comunitario. Más que un descanso, esta jornada es un reconocimiento al esfuerzo, la entrega y la dedicación de los hombres y mujeres que trabajan por el bienestar de todos los ciudadanos.

¿En qué partes del Perú será día no laborable este 5 de noviembre 2025?

Este 5 de noviembre será un día especial para quienes hacen que nuestras ciudades funcionen día a día: los trabajadores municipales. Gracias a la aprobación de la Ley N.º 31701, se les concede una jornada libre con goce de sueldo, reconociendo la labor indispensable de quienes mantienen limpias las calles, cuidan parques, gestionan trámites vecinales y están al servicio de la comunidad.

A diferencia de otros feriados, esta celebración no se aplica a empresas privadas ni a otras instituciones estatales, pues está pensada exclusivamente para los hombres y mujeres que forman parte de los gobiernos locales. Sin embargo, quienes disfruten de este día recibirán su pago completo y se contabilizará como día trabajado, un merecido reconocimiento al compromiso y esfuerzo diario que sostienen la vida urbana.

Importancia del Día del Trabajador Municipal

El Día del Trabajador Municipal nace como un homenaje a aquellos hombres y mujeres que, cada día, hacen posible que nuestras ciudades funcionen. Desde la limpieza de calles y parques hasta la gestión de trámites y la atención directa a los vecinos, estos servidores públicos son el motor silencioso que mantiene el orden y promueve el desarrollo de las comunidades.

El Gobierno ha declarado este día como feriado con la intención de poner en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan por el bienestar de todos. Más que una jornada libre, es un reconocimiento al impacto concreto que su labor tiene en la vida diaria de los ciudadanos, recordándonos que detrás de cada ciudad organizada hay manos y compromiso que merecen respeto y gratitud.

Características de un día feriado

El significado concreto de la palabra feriado es día no laborable por festividad oficial.

Basándonos en el término puntual, un feriado es un día de descanso dirigido para el trabajador público y privado, y debe ser retribuido por el empleador con la remuneración ordinaria del equivalente al día laborado.

Las conmemoraciones o celebraciones oficiales suelen ser festividades asociadas a acontecimientos históricos, populares, religiosos, y clásicos como por ejemplo la Navidad de todos los 25 de diciembre.

El feriado es un derecho laboral, pero si por motivos consensuados con el empleador, el trabajador labora en el día que debió descansar, deberá recibir a fin de mes el valor del día más una sobretasa del 100% / Este cómputo es llamado como la triple remuneración diaria.