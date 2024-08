El exfutbolista Erick Delgado ha causado revuelo en las redes sociales tras una polémica declaración sobre su relación con Sporting Cristal. En una reciente entrevista, el exguardameta comentó que la ‘raza celeste’, expresión referente a la identidad que se tiene hacia el cuadro rimence, está desapareciendo con él. Esta afirmación ha puesto en el centro en el centro de la controversia la relación entre el club y sus antiguos ídolos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA POLÉMICA DECLARACIÓN DE ERICK DELGADO SOBRE LA RAZA CELESTE?

En diálogo con el exfutbolista Percy Olivares para el canal de YouTube “Fuera del Sistema”, Erick Delgado sorprendió al señalar que es el último gran referente de la ‘raza celeste’. En sus comentarios, el exportero afirmó ser el único jugador verdaderamente vinculado a Sporting Cristal, subrayando que, a diferencia de otros futbolistas que se han asociado con el club, él nació y creció en el equipo.

“La raza celeste se está yendo conmigo. Yo soy el único que puede hablar de la raza celeste. Ninguno más nació en (Sporting) Cristal como yo. Otros después se quedaron. Se quedó Carlitos (Lobatón), se quedó Renzo (Sheput), pero ninguno nació en Cristal. Yo nací en Cristal”, manifestó Delgado, alegando que su conexión con la “raza celeste” es únicas y auténtica.

Además, el exarquero expresó que la verdadera esencia de la “raza celeste” se perdió con su partida del club y manifestó su frustación con la forma en que otros jugadores, que no comparten su historia con el equipo, se han convertido en figuras prominentes dentro del club rimence. En esta línea, indicó que los gestos que vio de conectarse con la identidad del club no tienen el mismo valor que su conexión histórica.

“Yo soy la raza celeste, y eso me fui diciéndolo. Si hay alguien que puede pregonar de la raza celeste, soy yo. Después, otros vienen, se besan el escudo, la cinta de capitán... No hermano, la raza celeste murió cuando me fui”, sostuvo imponentemente el popular ‘Loco’.

¿CUÁLES FUERON LOS COMENTARIOS DE LOS USUARIOS ANTE LAS DECLARACIONES DE ERICK DELGADO?

Las afirmaciones de Erick Delgado fueron compartidas a través de la plataforma de TikTok, donde rápidamente se generó un debate entre los cibernautas. Mientras algunos apoyaban lo que mencionaba el exguardameta, otros señalaban que no es relevante haberse formado en el club para ser un referente del equipo.

“Algo muy cierto, soy de Cristal y tiene razón”, “Yo me acuerdo cuando iba al estadio el loco era único que arengaba a todos en el campo. Mis respetos ¡Arriba Cristal!”, “Crack Erick Guillermo Delgado”, “El capitán celeste”, “Es cierto, casi ya no hay jugadores firmados en Cristal con éxito”, comentaron muchos hinchas de Sporting Cristal a favor de Delgado.

Por otra parte, algunos mencionaron el nombre de otros jugadores que merecen ser considerados como referentes de la ‘raza celeste’, como Jorge Cazulo y Roberto Palacios.

“No Delgado, estás equivocado. Si te refieres a Cazulo, todos sabemos que (Jorge) Cazulo fue un gran capitán que amó a Cristal como jugador y ahora como exjugador y referente que es” y “Para que solo les quede claro, Erick Delgado está bien mal. No es ni un referente fuerte, caudillo, líder nato. Erick puede tener carácter, pero líder tipo ‘Chorri’, no”, fueron algunas opiniones que contrastaban ante la declaración de Delgado.