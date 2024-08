El exfutbolista Leao Butrón, conocido por sus comentarios mordaces en redes sociales, ha sorprendido a la comunidad deportiva al realizar un inesperado pedido de disculpas a los seguidores de Universitario de Deportes, admitiendo que en ocasiones hizo bromas y comentarios sobre el club crema que pueden ser considerados como inapropiados y molestos. En esta línea, el exguardameta, confeso hincha de Alianza Lima, quiso aclarar cuál es tipo de relación que tiene con la hinchada de la “U”. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE DISCULPAS DE LEAO BUTRÓN HACIA LOS HINCHAS DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En diálogo con Santiago Cafu Salazar para el podcast “Edición Limitada”, Leao Butrón explicó que es natural que tenga una rivalidad con Universitario de Deportes por ser hincha de Alianza Lima, pero no debería considerarse este hecho como una enemistad extrema. Para esclarecer su punto, indicó que si está sentado al lado de un hincha crema, es normal que cada uno quiera que gane su respectivo equipo, pero después de eso, no se debe generar problemas y ambos deben continuar con sus vidas.

“Me voy a reír si gana Alianza y se va a reír si gana la ‘U’. Es exactamente lo mismo. La vida es así, no pasa pada”, sostuvo el exarquero.

Acto seguido, reconoció que seguramente en varias ocasiones hizo bromas referentes al mundo de Universitario de Deportes que podrían haber sido excesivos, al punto de llegar a ofender. Sin embargo, indicó que sus comentarios surgen por la pasión del fútbol y resaltó que estos no tienen por qué afectar la vida de los demás.

“Seguramente alguna vez me he pasado con una broma, tengo que aceptarlo. (...) Pido las disculpas del caso, pero no pasa nada, es deporte. Yo amo a Alianza Lima, pero no puede ser un tema que te pueda mover la vida”, expresó el exportero de Alianza Lima.

¿CUÁL FUE LA RECIENTE CRÍTICA DE LEAO BUTRÓN A LA COMISIÓN DISCIPLINARIA DE LA FPF?

Leao Butrón ha expresado una fuerte crítica hacia las recientes decisiones de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en relación con las sanciones impuestas a Universitario de Deportes y Melgar. El exarquero, a través de su cuenta de X (antes Twitter), cuestionó la integridad del campeonato peruano, llamándolo uno de los más manipulados en la historia del fútbol nacional. Para argumentar su punto, expresó que las decisiones arbitrales y de las comisiones de justicia, junto con la revisión del VAR, han sido ineficaces y vergonzosas.

“Este campeonato, por lo visto hasta ahora, debe ser uno de los más amañados de la historia del futbol peruano, ni con imágenes repetidas ni con reglamento claro cambiará el rumbo que le están dando con las decisiones en el campo, VAR y comisiones de justicia, una vergüenza!”, publicó en su cuenta de X.

¿CUÁL FUE LA SANCIÓN QUE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA DE LA FPF IMPUSO A UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y MELGAR?

El pasado jueves 15 de agosto, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció las sanciones correspondientes para los jugadores involucrados en la pelea durante el partido entre Universitario de Deportes y Melgar, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Las sanciones impuestas para la “U” son cuatro fechas de suspensión para Álex Valera, dos fechas para Aldo Corzo y tres fechas para Jorge Murrugarra, Aamet Calderón y Yuriel Celi.

Por el lado de Melgar, se impuso tres fechas de suspensión para Pablo Lavandeira, Brian Blando y Jefferson Cáceres.