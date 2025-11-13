Hoy diversos aspectos son analizados por especialistas, siendo en este caso puntual quienes desde la psicología evalúan comportamientos y rasgos propios de personas que llevan a cabo acciones, escogencias o movimientos de manera muchas veces inconsciente sobre todo. Al respecto, el orden actualmente entra a tallar como tema que figura analizado, y que algunos hombres o mujeres practican hasta con cierto exceso o compulsividad buscando el perfeccionismo.

ESTO SIGNIFICA QUE ALGUNAS PERSONAS QUIERAN VER TODO ORDENADO, SEGÚN LA PSICOLOGÍA

A diario, los psicólogos evalúan diversos comportamientos, siendo las personas que buscan tener siempre todo ordenado, aquellas analizadas para determinar rasgos y sobre todo el porqué de esta necesidad por la organización de cosas de manera puntual.

Según lo precisan diversos especialistas y coinciden en afirmarlo, estos individuos podrían estar actuando de esa forma quizá inconsciente, a fin de gozar con el control de situaciones, y asimismo mostrarse previsible antes de actuar manteniendo algo siempre en mismo lugar o espacio.

Con relación a las características que evidencian las personas ordenadas, la psicología revela además que ello suele transmitir sensación de seguridad emocional asociada al perfeccionismo, y una tendencia a la rigidez cognitiva a partir de la cual se dificulta la adaptación a observar ambientes caóticos, por ejemplo.

Resulta fundamental tomar en consideración el diagnóstico brindado por parte de especialistas, y de esa forma evitar que los excesos relacionados a dicha práctica, terminen convirtiéndose en trastornos puntuales.

LOS 3 COLORES QUE SUELEN ESCOGER LAS PERSONAS CON AUTOESTIMA ALTA

Diversas son las características que presenta un ser humano en cuanto a personalidad se refiere, y algunas de ellas van de la mano con la denominada psicología del color a partir de la cual termina por explicarse la escogencia puntual de llamativas tonalidades.

Con respecto a esto último, los especialistas coinciden en afirmar que hasta inconscientemente, algunos individuos cuya autoconfianza trasciende y denotan seguridad, eligen a los siguientes 3 tonos como aquellos donde el gusto no representa el único motivo para establecer favoritismo:

ROJO

- Este color representa energía, decisión y fuerza de voluntad, y tiende a elegirse para destacar, llamar la atención o liderar algo logrando estimular el sistema nervioso.

NEGRO

- Este color figura vinculado al dominio emocional y una autosuficiencia a partir de la cual se termina transmitiendo elegancia, firmeza y control.

AZUL OSCURO

- Este color refleja calma, madurez y equilibrio, siendo algunos estudios aquellos mediante los cuales logra afirmarse que mejora la confianza y reduce la ansiedad.

Cabe resaltar, que asimismo el color blanco aparece como otra de las tonalidades escogidas por parte de personas con autoestima alta, por ejemplo, remarcándose desde el plano psicológico que figura asociado con quienes inspiran respeto por su equilibrio interior y capacidad para actuar coherentemente.

¿QUÉ REVELA EL PERFIL PSICOLÓGICO DE UNA PERSONA CUYO COLOR FAVORITO PARA AUTO ES EL BLANCO?

Exhaustivo análisis es el que actualmente pone de manifiesto la verdadera personalidad de quienes se inclinan por aquella coloración resaltada como predominante para hombres y mujeres.

De acuerdo a la información compartida por estudio de Universidad de Groningen (Países Bajos), toda persona que escoge el color blanco para su auto, tiene tendencia a organizarse y ordenarse mejor, demostrando mayor capacidad de análisis y planificación también, mientras enfoca más su interés en la eficiencia que en el aspecto.

Asimismo, el perfil psicológico compartido revela que la limpieza, simplicidad estructurada y la transparencia en entornos cotidianos como el hogar, conforman aspectos evidenciados por el propio comprador, y que a la larga lo terminan asociando con la inteligencia.

El color blanco en auto comprado revela que la persona tiende a ser más inteligente. (Fuente: iStock) / RealPeopleGroup

Ya que tocamos el tema sobre colores, resulta importante destacar que más allá del plano estético, un mito en particular hoy también llama la atención desde hace varios años, y es aquel donde te dicen que el tono negro expuesto al sol te genera mayor calor.

Al respecto, y mientras Perú y otros países sudamericanos se encuentran en pleno otoño 2025 conviviendo entre el frío y las altas temperaturas, Arturo Quirantes como físico laborando para la Universidad de Granada indica inicialmente durante diálogo concedido a la BBC Mundo, que “la gente tiene la idea de que la ropa blanca es mejor porque refleja la luz solar”, sin embargo ello puede terminar resultando una apreciación errónea.

“Nosotros emitimos energía térmica”, refiere a continuación concluyendo básicamente entorno a ambos colores por ser totalmente opuestos, que durante los días calurosos mientras “más oscura sea la ropa, más calor absorberá y reflejará menos”, y más clara, todo lo contrario.

Cabe resaltar con respecto a la ropa que debemos ponernos durante temporada de verano y sobre todo como medida de protección, que la recomendación básica revela el uso de vestimenta ligera y cómoda, con colores claros, y también calzado fresco y transpirable.