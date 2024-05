Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se prepara para competir en el prestigioso concurso ARLISS, que se llevará a cabo del 8 al 15 de septiembre en el desierto de Black Rock, Nevada, Estados Unidos. Entérate en qué consiste este torneo y cómo funciona el robot que presentarán allá; entre otros datos relacionados al tema.

¿DE QUÉ TRATA EL CONCURSO EN ESTADOS UNIDOS EN EL QUE PARTICIPARÁN ESTUDIANTES DE LA UNI?

El concurso ARLISS, organizado por la Association of Experimental Rocketry of the Pacific (AeroPac), se llevará a cabo del 8 al 15 de septiembre en el desierto de Black Rock, Nevada, Estados Unidos.

Este evento invita a equipos de estudiantes y entusiastas de la cohetería de alta potencia a diseñar, construir, lanzar y recuperar prototipos de satélites miniaturizados conocidos como CanSats.

Los equipos deben lograr que sus satélites, lanzados a una altura de 12,000 pies, aterricen lo más cerca posible de una ubicación específica, utilizando telemetría y robótica para monitorear y controlar el proceso.

¿CÓMO FUNCIONA EL ROBOT QUE ESTUDIANTES DE LA UNI PRESENTARÁN EN CONCURSO EN ESTADOS UNIDOS?

El robot que los estudiantes de la UNI presentarán, denominado “CanSat Rover”, es un mini vehículo de exploración espacial desarrollado en el Laboratorio Smart Machines del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la UNI (CTIC-UNI).

Este robot cuenta con sistemas avanzados de control y telemetría que le permiten mantenerse en comunicación durante su vuelo y descenso.

Su objetivo es desprenderse del cohete en el aire y aterrizar lo más cerca posible de una bandera designada por los organizadores.

¿QUÉ INNOVACIONES PRESENTA EL CANSAT ROVER DEL EQUIPO ‘COSMIX’ DE LA UNI?

El CanSat Rover del equipo ‘Cosmix’ ha sido mejorado para ofrecer una mejor telemetría y minimizar la pérdida de conexión durante su descenso.

Este robot, un sistema electro-mecánico inteligente, está diseñado para recopilar y transmitir datos en tiempo real a través de sensores y antenas, asegurando la precisión en su aterrizaje.

Estas mejoras buscan aumentar las posibilidades de éxito del equipo en el concurso, cumpliendo con los objetivos de transmisión de datos, control del robot y telemetría establecidos por el ARLISS.

QUÉ ES LA UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una institución educativa líder en Perú, reconocida por su excelencia académica y contribución al campo de la ingeniería y la tecnología.

La UNI tiene una rica historia en la formación de profesionales altamente capacitados en diversas disciplinas de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias aplicadas y más.

La universidad se ha destacado por su enfoque en la investigación y el desarrollo tecnológico, colaborando estrechamente con la industria y el sector público para impulsar la innovación y el progreso en el país.

La UNI se ha establecido como un centro de excelencia en ingeniería debido a su riguroso plan de estudios, profesorado calificado y modernas instalaciones; además de su riguroso examen de admisión. La universidad ofrece una amplia gama de programas académicos a nivel de pregrado y posgrado, abarcando áreas como la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica, industrial y de sistemas, entre otras.

Además de su enfoque en la educación técnica y científica, la UNI también promueve valores éticos y ciudadanos en sus estudiantes, fomentando una formación integral que trasciende más allá del aula y contribuye al desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad peruana.

¿CUÁNTAS FACULTADES TIENE LA UNI?

Según su plataforma web, la Universidad Nacional de Ingeniería tiene 11 facultades. Si deseas más información, puedes ingresar a su página oficial: