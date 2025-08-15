Las actividades diarias pueden conllevar mucho esfuerzo físico, y generar lógico cansancio en el cuerpo humano. Es así como llegada la noche, la pijama y hasta las medias durante periodo invernal, terminan convirtiéndose en aquella vestimenta que según la psicología con respecto al uso de calcetines, trae consigo una explicación especializada más allá del propio frío, y las bajas temperaturas.

Más allá de las condiciones gélidas que termina padeciendo el mundo entero, aunque durante diferentes instantes entre países, ponernos dicha prenda de vestir al momento de acostarnos, evidencia rasgos vinculados a la seguridad y autocuidado buscado de manera inconsciente.

Según lo comparte el diario AS entorno a la acción puntual de colocarnos medias para dormir, una persona llega a utilizarlas reiterada y nocturnamente, porque desde un enfoque psicológico, está poniendo de manifiesto el comportamiento cuya personalidad te transmite la necesidad de crear sensaciones de calma.

Ponerse calcetines para dormir representa una acción que hasta es analizada por la psicología, y guarda vínculo con la necesidad de crear sensaciones de calma entorno al sueño. (Fuente: iStock) / Chinnapong

A propósito del tema, los especialistas remarcan que esta acción en particular, va más allá de la comodidad y estado de ánimo, y termina englobando factores emocionales evidenciados mayormente en quienes reflejan alta sensibilidad sensorial.

Hoy exhaustiva investigación es la que actualmente pone de manifiesto los verdaderos rasgos, y hasta temperamento, de aquellas personas que mientras concilian el sueño, toman la almohada con mucho cariño.

Al respecto, y tras compartirte información sobre las medias por la noche, te revelamos lo que expone la psicología entorno al hecho puntual de abrazar un cojín mientras dormimos, siendo la inclinación hacia el apego emocional, la forma más común de poder expresarnos buscando seguridad o propia compañía de alguien.

De acuerdo a la información recogida tomando en consideración la opinión de psicólogos, el hecho de abrazar almohada mientras dormimos, puede terminar reflejando también la necesidad de recrear sensaciones de contacto físico que asimismo generan protección al igual que poniéndonos medias.

Entorno al sueño y nuestro acomodo al momento de dormir, te contamos asimismo que corporalmente, la posición correcta de tu cuerpo puede ayudarte a evitar dolores, lesiones, entre otros problemas ligados a la salud, según lo precisa la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyas especialistas resaltan mediante una publicación web, la importancia de descansar apropiadamente.

“Tener un sueño reparador traerá grandes beneficios a nuestro organismo, pues favorece las múltiples funciones corporales, ayuda a mejorar las funciones cognitivas como la atención y la memoria”, indica Valeria Gopar para la UNAM Global Revista, revelando además con respecto a la postura estática más recomendada para dormir, que boca arriba es la mejor ya que mediante ella se respeta la “curvatura normal de la columna y permitimos que todas las estructuras del cuerpo se encuentren más alineadas entre sí”.