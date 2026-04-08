El Perú se prepara para vivir una de las jornadas más importantes del año, que convocará a más de 27 millones de ciudadanos con motivo de las Elecciones Generales 2026. Es así que, con el objetivo de que la población pueda ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo este 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) estableció que podrán sufragar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o con el DNI amarillo, siempre que figure el nombre en el padrón electoral. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer que la cédula de sufragio contará con cinco columnas (presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y Parlamento Andino), en la que incluirá nombré, símbolo y foto de los candidatos. Así, en el marco de la jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre las restricciones antes, durante y después de las elecciones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES ELECTORALES VIGENTES PARA ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un listado de prohibiciones o restricciones electorales que empezaron a regir desde este lunes 6 de abril. Así, según el JNE, estas medidas que se deben cumplir de manera obligatoria tienen como objetivo garantizar el adecuado desarrollo de las presentes elecciones. Por ello, entre las restricciones destacan la prohibición de difundir encuestas, la aplicación de la ley seca, la suspensión de reuniones o manifestaciones públicas y la realización de espectáculos, las cuales estarán sujetas a multas y sanciones. A continuación, te presentamos el detalle de cada medida consideradas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE):

Desde las 00:00 del lunes 6 queda prohibida la difusión de encuestas de intención de voto en medios de comunicación. El incumplimiento será sancionado con multas de entre 10 y 100 UIT, equivalentes a entre S/ 55 000 y S/ 550 000.

Las reuniones o manifestaciones políticas quedan prohibidas desde dos días antes de las elecciones, es decir, a partir de las 00:00 del viernes 10 de abril. Su incumplimiento se sanciona con penas de entre tres meses y dos años de prisión.

Toda propaganda política queda suspendida desde 24 horas antes de la elección (desde las 00:00 del sábado 11). El incumplimiento será sancionado con una pena de prisión no menor de dos años.

La llamada ley seca regirá desde las 08:00 del sábado 11 hasta las 08:00 del lunes 13 de abril, periodo en el que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y se dispone el cierre de los locales destinados a su expendio. En caso de incumplimiento será sancionado con hasta seis meses de prisión y una multa mínima de S/ 3 390.

Durante la jornada electoral quedan prohibidos los espectáculos públicos, funciones teatrales o cinematográficas y cualquier tipo de reunión, tanto en espacios abiertos como cerrados.

El día de la elección, el domingo 12 de abril, se prohíben las reuniones de electores dentro de un radio de 100 metros de los centros de votación entre las 07:00 y 17:00 horas.

#EG2026 | El JNE recuerda a la ciudadanía que este lunes 6 de abril empezarán a regir las #RestriccionesElectorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales del próximo domingo 12 de abril. 👉 https://t.co/FLlYKj3TlV pic.twitter.com/jwL1vnrrdu — JNE Perú (@JNE_Peru) April 5, 2026

¿DESDE QUÉ EDAD NO ES OBLIGATORIO VOTAR EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos elegirán en estas Elecciones Generales a su próximo presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, correspondiente al periodo 2026-2031. De esta manera, para esta jornada electoral, aproximadamente 300 mil jóvenes que cumplen 18 años deberán sufragar de manera obligatoria. Sin embargo, la situación es distinta para los adultos mayores de 70 años, ya que el voto es facultativo; es decir, no están obligados a acudir a las urnas en estas elecciones, según indican la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones.