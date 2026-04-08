Por Redacción EC

El Perú se prepara para vivir una de las jornadas más importantes del año, que convocará a más de 27 millones de ciudadanos con motivo de las Elecciones Generales 2026. Es así que, con el objetivo de que la población pueda ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo este 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) estableció que podrán sufragar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o con el DNI amarillo, siempre que figure el nombre en el padrón electoral. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer que la cédula de sufragio contará con cinco columnas (presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y Parlamento Andino), en la que incluirá nombré, símbolo y foto de los candidatos. Así, en el marco de la jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre las restricciones antes, durante y después de las elecciones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.