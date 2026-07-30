Por Redacción EC

Decidir salir sin maquillaje suele interpretarse como una preferencia estética o una cuestión de practicidad. Sin embargo, diversas investigaciones indican que esta elección también puede estar vinculada con aspectos relacionados con la autoestima, la identidad personal y la manera en que cada individuo se relaciona con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Estos hallazgos han despertado el interés de especialistas en psicología, quienes analizan qué factores influyen en esta decisión cotidiana. De acuerdo con estudios citados por la psicóloga Tara Well, investigadora del Departamento de Psicología de Columbia University, prescindir del maquillaje no solo responde a una rutina de cuidado personal, sino que también puede reflejar la forma en que una persona construye su autoimagen, busca autenticidad o enfrenta la presión social relacionada con la apariencia física. A continuación, conoce qué explica la psicología sobre este comportamiento y qué revelan las investigaciones más recientes.