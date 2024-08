Qué dijo Magaly Medina tras ser acusada de discriminar a su ex DJ

En los últimos días, una fuerte acusación viene causando revuelo en las redes sociales y esta vez contra Magaly Medina. Se trata de un audio que ha sido filtrado y que según Sergio Delgado, ex DJ de ‘Magaly TV La Firme’, los considera discriminatorio ya que supuestamente la ‘Urraca’ da a entender que su trabajador tiene mal gusto por haber laborado en eventos de San Juan de Lurigancho. Ante ello, Medina salió a pronunciarse y defenderse de todo lo que se le viene acusando.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A MAGALY MEDINA?

Hace unos días, Sergio Delgado, ex DJ de ‘Magaly TV, la firme’, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video que fue grabado desde la cabina de audio del programa donde deja entrever actos discriminatorios por parte de la figura de ATV, pese a que habría sido registrado sin la autorización de Magaly Medina. “¿Cuál será el matrimonio ‘ficho’ al que van? De repente en San Juan de Lurigancho, ¿no? Mira, esta es la misma canción que toda la vida pone”, dijo la presentadora.

Sin embargo, el musicalizador aprovechó este clip para criticar a la popular ‘Urraca’ y mandar un fuerte mensaje. “Lindas palabras de una ‘comunicadora de TV’. ¿Discriminación? Acaso en San Juan de Lurigancho no se puede escuchar ‘buena música’. Se lo dejo a criterio de ustedes”, escribió Delgado.

Asimismo, el DJ no dudo en advertir a sus colegas a que no se presenten al canal 9 ya que se viene realizando una convocatoria. Incluso, Delgado manifestó su disgusto con las condiciones laborales que pasó cuando formaba parte del programa de espectáculos, resaltando que no había buen pago y ambiente laboral.

“Amigos, tengan un poco de amor propio y no vayan a este casting. Hay que enseñarle que nuestra profesión se respeta y ahora nos busca en una convocatoria. ¡No vayamos! Que hagan su programa con Spotify. No tiene un buen pago y el maltrato va a estar presento se los garantizo”, compartió.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA ACUSACIÓN DE SU EX DJ?

Ante las diversas acusaciones que viene recibiendo Magaly Medina por Sergio Delgado, la presentadora de televisión brindó una entrevista a Infobae con la finalidad de aclarar esta controversial situación. La pelirroja empezó indicando que nunca fue su intención discriminar, todo lo contrario, se refería a la selección de música que su DJ estaba realizando, pues no incluía temas actuales y que ella había pedido en múltiples días.

“No estoy discriminando.... yo soy una provinciana y una huachana, ¿qué diablos tengo que decir? Solamente les digo (a los DJ), ponme cualquier cosa que esté de moda y que me haga bailar. Eso no tiene que ver con San Juan de Lurigancho, Miraflores o La Molina”, explicó Medina.

¿QUÉ OPINÓ MAGALY MEDINA SOBRE ANDREA LLOSA?

No es la primera vez que Magaly Medina se refiere a Andrea Llosa y esta vez no fue la excepción ya que durante una entrevista que le hizo su hermana Mariela Medina en su podcast que se transmite en YouTube arremetió contra su compañera de ATV. La pelirroja reveló que se siente frustrada por los bajos índices de audiencia que viene enfrentando durante estos tiempos culpando al programa de Andrea Llosa debido a que no le deja un buen “colchón” que le ayude a elevar más el rating.

“No tengo colchón, porque siempre ando reclamando al canal que cambien ese programa que ya mejoren. Les he dado ideas hasta de como mejorar algún programa para que me sirva de mejor colchón, pero les entra por acá y les sale por acá”, dijo al inicio en su programa digital.

“Me frustra a tal punto que a veces ya de tanta cólera que tengo ya me da ganas de llorar, y en estos días pasados he tenido muchísimas ganas de llorar y he estado a punto de que las lágrimas me salten de los ojos de solo ver la indiferencia con la que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser porque siento que soy la única que se carga el peso del rating y de la competencia a mis hombros”, agregó Medina.

