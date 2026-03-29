Por Redacción EC

La mañana del último viernes 27 de marzo, el fútbol uruguayo y la hinchada de Alianza Lima se vieron sacudidos por una noticia que encendió todas las alarmas: Luis Aguiar, pieza fundamental en la obtención del título blanquiazul de 2017, sufrió un delicado episodio de salud que obligó a su internamiento de urgencia en Montevideo. El exfutbolista, que actualmente se desempeña como asistente técnico, fue hallado sin reacción y con intensos dolores en el pecho minutos antes de iniciar las prácticas de su actual equipo, un incidente que se tornó crítico ante la falta de equipos de reanimación en el recinto deportivo. Tras horas de incertidumbre y una rápida intervención médica, el “Canario” ha comenzado un proceso de recuperación que mantiene en vilo a sus seguidores. A continuación, te contamos las causas de su descompensación y la evolución de su estado clínico tras el alta médica.

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