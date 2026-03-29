La mañana del último viernes 27 de marzo, el fútbol uruguayo y la hinchada de Alianza Lima se vieron sacudidos por una noticia que encendió todas las alarmas: Luis Aguiar, pieza fundamental en la obtención del título blanquiazul de 2017, sufrió un delicado episodio de salud que obligó a su internamiento de urgencia en Montevideo. El exfutbolista, que actualmente se desempeña como asistente técnico, fue hallado sin reacción y con intensos dolores en el pecho minutos antes de iniciar las prácticas de su actual equipo, un incidente que se tornó crítico ante la falta de equipos de reanimación en el recinto deportivo. Tras horas de incertidumbre y una rápida intervención médica, el “Canario” ha comenzado un proceso de recuperación que mantiene en vilo a sus seguidores. A continuación, te contamos las causas de su descompensación y la evolución de su estado clínico tras el alta médica.

¿POR QUÉ LUIS AGUIAR FUE INTERNADO DE EMERGENCIA?

El incidente se produjo en la mañana del viernes en el Estadio Olímpico de Montevideo, cuando el exjugador llegó a los entrenamientos del Clup Rampla Juniors y permaneció dentro de su vehículo sin descender, lo que despertó la inquietud de sus compañeros. Al acercarse, notaron que no respondía con normalidad y que manifestaba un fuerte dolor en el pecho, lo que obligó a solicitar ayuda médica urgente.

Un detalle que aumentó la preocupación fue que el recinto no contaba con un desfibrilador. Afortunadamente, la rápida llegada del equipo de emergencias, quienes lo trasladaron al sanatorio La Española, resultó clave para estabilizarlo.

El cuadro también estuvo acompañado de una subida considerable de la presión arterial, lo que agravó la situación en esos primeros momentos.

Luis Aguiar fue campeón en el año 2017 con el club blanquiazul. | Foto: Alianza Lima.

¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL ESTADO DE SALUD DE LUIS AGUIAR TRAS EL SUSTO?

Tras permanecer internado bajo observación médica, la evolución de Aguiar Tras permanecer internado bajo observación médica, la evolución de Luis Aguiar fue favorable, lo que permitió que reciba el alta pocas horas después. Su hermano, Carlos Aguiar, señaló que la situación generó gran preocupación en un primer momento y precisó que, tras salir de la clínica por la noche, el exfutbolista se trasladó a su vivienda, llevando tranquilidad a su entorno cercano.

Sin embargo, aclaró que el proceso de evaluación aún no ha concluido, ya que “ya le hicieron varios estudios y el lunes le van a hacer otros varios más”. También reconoció que la situación fue delicada en un inicio al señalar que “estuvo complicada la cosa, pero ahora a recuperarse”.

Desde el club también informaron que su recuperación avanza de forma favorable, destacando la fortaleza del exfutbolista para afrontar este proceso y agradeciendo las muestras de apoyo recibidas, según informa RPP.

Actualización del estado de salud de Luis “Canario” Aguiar



Fuerza Canario 💪🏻🟢🔴 pic.twitter.com/H9jpv68Vw0 — Rampla Jrs. (@RamplaJuniorsFC) March 28, 2026

¿CÓMO FUE EL PASO DE LUIS AGUIAR POR ALIANZA LIMA?

La etapa de Luis Aguiar en Alianza Lima estuvo marcada por contrastes, con un inicio exitoso y un cierre complicado. Su primera llegada, en 2017, fue determinante para que el equipo vuelva a consagrarse campeón tras varios años sin títulos, destacando por su capacidad de liderazgo y su influencia en momentos clave del campeonato. En esa campaña, se convirtió en un referente tanto dentro como fuera del campo.

No obstante, su retorno en 2020 fue turbulento, coincidiendo con una debacle institucional y deportiva que terminó en un descenso que luego fue corregido en instancias legales, pero cuyo contexto derivó en la salida prematura del jugador.

Pese a ese final adverso, su aporte en la obtención del campeonato sigue siendo uno de los recuerdos más valorados por la hinchada blanquiazul.