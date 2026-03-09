Una de las celebraciones más destacadas y esperadas por muchas personas en el mundo es, sin duda, la Semana Santa 2026, en la que se conmemora la Pasión de Cristo. Es decir, los sufrimientos que padeció el Hijo de Dios y que culminaron con su muerte en la cruz, así como los hechos que condujeron directamente a ese desenlace. De esta manera, en los lugares con fuerte arraigo católico expresan su fe a través de tradiciones culturales, como la realización de impresionantes y multitudinarias procesiones, platos típicos, ayuno y la abstinencia de carnes rojas. Durante estos días para el cristianismo inicia con el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Sin embargo, una de las fechas más conmemorativas es el Jueves, día en el que se revive la Última Cena o la institución de la Eucaristía, aunque muchas personas hasta el momento desconocen lo que ocurrió durante esta jornada. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE CONMEMORA EN JUEVES SANTO?

Durante la Semana Santa, una de las conmemoraciones más importantes del calendario litúrgico es el Jueves Santo que se celebrará el 2 de abril este 2026. Esta fecha representa un día de profunda significación religiosa y cultural en todo el territorio nacional, ya que se realizan diversas actividades que evidencian la devoción y el arraigado patrimonio que se vive en varios países en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Asimismo, en esta jornada se rememora la Última Cena que Jesús compartió con sus apóstoles, así como la institución del sacramento de la Eucaristía. De hecho, en numerosas parroquias de distintas partes del mundo se realiza la emotiva ceremonia del lavatorio de pies, un acto que simboliza el servicio y la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Además de esta significativa liturgia, una tradición profundamente arraigada en el Jueves Santo en países de Latinoamérica es la visita a las siete iglesias. Esta costumbre implica que los fieles recorran diferentes templos, realizando oraciones y meditando en cada una de las estaciones del Vía Crucis, en un ejercicio de reflexión espiritual y acompañamiento del camino de Jesús hacia la crucifixión.

¿POR QUÉ NO SE COME CARNE EN SEMANA SANTA?

La Semana Santa está llena de tradiciones que la comunidad cristiana respeta y cumple por respeto a la jornada en la que se recuerda el sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados. Entre las costumbres religiosas, la que más destaca es la prohibición de comer carne. Según dicta la tradición católica, los días en los que no se come carne durante esta festividad religiosa son el Miércoles de Ceniza, en el que los cristianos ayunan y oran, y el Viernes Santo.