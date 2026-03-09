Por Redacción EC

Una de las celebraciones más destacadas y esperadas por muchas personas en el mundo es, sin duda, la Semana Santa 2026, en la que se conmemora la Pasión de Cristo. Es decir, los sufrimientos que padeció el Hijo de Dios y que culminaron con su muerte en la cruz, así como los hechos que condujeron directamente a ese desenlace. De esta manera, en los lugares con fuerte arraigo católico expresan su fe a través de tradiciones culturales, como la realización de impresionantes y multitudinarias procesiones, platos típicos, ayuno y la abstinencia de carnes rojas. Durante estos días para el cristianismo inicia con el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Sin embargo, una de las fechas más conmemorativas es el Jueves, día en el que se revive la Última Cena o la institución de la Eucaristía, aunque muchas personas hasta el momento desconocen lo que ocurrió durante esta jornada. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.