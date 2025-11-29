Desde que fue elegido el 8 de mayo de 2025, el papa León XIV, de nombre Robert Francis Prevost, no solo ha sido ovacionado por miles de católicos en el mundo, sino especialmente por los peruanos, debido a su nacionalidad y a que pasó más de 40 años de su vida en el país trabajando como misionero y obispo. De hecho, en su primer discurso con orgullo confesó en español haber sido parte de la Diócesis de Chiclayo, generando un sinfín de reacciones. En ese sentido, las buenas noticias continúan para la capital de Lambayeque, pues el sumo pontífice anunció que designó a Edgard Iván Rimaycuna Inga con el título de Capellán de Su Santidad, lo que representa una gran labor junto con el papa por el bien de la iglesia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TÍTULO DE CAPELLÁN DE SU SANTIDAD?

Este 26 de noviembre, a través de sus redes sociales oficiales, la Diócesis de Chiclayo anunció con mucha alegría que el Papa León XIV designó a su secretario personal Edgard Iván Rimaycuna Inga con el título de Capellán de Su Santidad, integrándolo oficialmente a la Familia Pontificia conforme a las disposiciones del ‘motu proprio Pontificalis Domus’. En cuanto a su significado constituye una distinción honorífica otorgada a aquellos sacerdotes cuya labor pastoral sobresale por su cercanía al pontífice y su dedicación a la tarea evangelizadora. “La diócesis expresa su saludo fraterno y su sincera felicitación al nuevo Capellán, agradeciendo su servicio fiel y generoso a la Iglesia”, sostuvo el Mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL SACERDOTE PERUANO NOMBRADO CAPELLÁN DE SU SANTIDAD POR EL PAPA LEÓN XIV?

El nuevo Capellán de Su Santidad, Edgard Iván Rimaycuna Inga, nació el 24 de septiembre de 1989 en Chiclayo, Perú. Su amor a Dios lo llevó a formar parte de la iglesia católica, donde llevó estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo en 2006 y a su vez tuvo la oportunidad de conocer a Robert Francis Prevost, quien luego se convertiría en su mentor. Con el paso de los años, el peruano logró licenciarse en Sagrada Escritura en una de las instituciones más prestigiosas a nivel católico.

De hecho, con el paso del tiempo ha podido servir a la ciudadanía y asumir diversos cargos, transmitiendo la palabra de Dios desde la nobleza de su corazón y su vocación de servicio al prójimo. Sin embargo, no fue hasta el 8 de mayo de 2025 que fue designado secretario privado del Papa León XIV, debido a un fuerte vínculo de años que los une. Esta gran noticia ha generado las felicitaciones de sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos del país

