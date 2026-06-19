Resumen

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Los aficionados de Lionel Messi pueden personalizar WhatsApp con imágenes, fondos e íconos inspirados en el campeón del mundo. (Foto: Gemini IA)
Los aficionados de Lionel Messi pueden personalizar WhatsApp con imágenes, fondos e íconos inspirados en el campeón del mundo. (Foto: Gemini IA)
Por Redacción EC

Lionel Messi continúa siendo una de las figuras más influyentes del deporte mundial y su impacto trasciende el fútbol. En los últimos meses, fanáticos de diferentes países han comenzado a modificar la apariencia de WhatsApp para rendir homenaje al capitán de la selección argentina. Aunque no se trata de una función oficial de la aplicación, existen diversas opciones de personalización que permiten adaptar la interfaz con fotografías, colores y fondos relacionados con el jugador.