Lionel Messi continúa siendo una de las figuras más influyentes del deporte mundial y su impacto trasciende el fútbol. En los últimos meses, fanáticos de diferentes países han comenzado a modificar la apariencia de WhatsApp para rendir homenaje al capitán de la selección argentina. Aunque no se trata de una función oficial de la aplicación, existen diversas opciones de personalización que permiten adaptar la interfaz con fotografías, colores y fondos relacionados con el jugador.

¿Qué es el “Modo Messi” de WhatsApp?

El denominado “Modo Messi” consiste en una serie de cambios visuales que los usuarios pueden realizar en WhatsApp para que la aplicación tenga una estética inspirada en el futbolista. Entre las modificaciones más populares se encuentran el cambio del fondo de pantalla de los chats, la incorporación de imágenes de Messi como foto de perfil y la personalización del ícono de la aplicación mediante herramientas externas.

Esta tendencia se ha vuelto especialmente popular entre los seguidores del campeón del mundo, quienes aprovechan las opciones de personalización disponibles en Android y algunos dispositivos iPhone para darle un toque más futbolero a sus conversaciones diarias. Las redes sociales están repletas de tutoriales y ejemplos de usuarios que muestran sus diseños inspirados en el astro argentino.

Cómo cambiar el ícono de WhatsApp por uno de Messi

El paso más vistoso del “Modo Messi” es reemplazar el ícono de WhatsApp por uno alusivo a Lionel Messi, algo que se logra a través de lanzadores como Nova Launcher en Android. El proceso general es el siguiente:

Descargar e instalar Nova Launcher desde Google Play y configurarlo como lanzador predeterminado del celular.

Buscar o crear una imagen PNG transparente alusiva a Messi (su rostro, la camiseta 10, un escudo estilizado), que servirá como nuevo ícono.

En la pantalla principal, mantener presionado el ícono de WhatsApp, tocar “Editar” y luego seleccionar la imagen guardada en la galería para reemplazar el logo clásico.

Una vez aplicado, el ícono de WhatsApp en tu home dejará de ser el globo verde tradicional y pasará a mostrar la figura de Messi, dando el primer golpe visual de ese “Modo Messi” que muchos comparten en redes.

Stickers, tonos y funciones extra para vivir el “Modo Messi”

El “Modo Messi” también incluye detalles como stickers y tonos personalizados. Para los stickers, basta con entrar en el apartado de stickers de WhatsApp, elegir “Crear” (en las versiones que lo permiten), tomar una foto o imagen de Messi, recortarla y guardarla como sticker reutilizable en tus charlas.

En cuanto a sonidos, algunos tutoriales recomiendan asignar como tono de notificación cánticos de la hinchada argentina o fragmentos de relatos de goles históricos, descargados previamente en el teléfono. Esto se configura en Ajustes > Notificaciones, seleccionando un archivo de audio guardado en el dispositivo para que cada mensaje llegue con un guiño futbolero.

¿Es seguro activar el “Modo Messi” en WhatsApp?

La gran pregunta es si todo esto es seguro para el celular y la cuenta. Los especialistas aclaran que, mientras se usen apps confiables (como Nova Launcher desde la Play Store) y se descarguen imágenes de sitios de confianza, el riesgo es bajo: no se modifican archivos internos de WhatsApp ni se recurre a versiones pirata de la app.

Lo que sí desaconsejan es instalar APKs de origen dudoso que prometen “WhatsApp Messi oficial” o funciones que no existen en la app original, ya que pueden comprometer datos personales. En resumen, el verdadero “Modo Messi” es una mezcla de creatividad y configuración: tú sigues usando el WhatsApp de siempre, pero lo vistes de celeste y blanco para que cada notificación, chat y llamada tenga un poco del ídolo que marcó una era en el fútbol.