La aplicación de mensajería WhatsApp vuelve a actualizarse con una serie de funciones diseñadas para responder a las necesidades actuales de los usuarios de iPhone, quienes buscan mayor control sobre su información y una experiencia más ordenada dentro de la plataforma. Entre los cambios más destacados se encuentran herramientas que permiten gestionar mejor el almacenamiento, trasladar conversaciones entre dispositivos y utilizar más de una cuenta en el mismo equipo. Estas novedades llegan en un momento en que el uso intensivo de la app genera una acumulación constante de archivos y mensajes, lo que puede afectar el rendimiento del celular. Con estas mejoras, la plataforma apuesta por ofrecer soluciones prácticas que simplifican el día a día y optimizan la comunicación. Descubre qué cambios están marcando la diferencia y cómo aprovecharlos al máximo.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS FUNCIONES DE WHATSAPP?

1. LIBERAR ESPACIO SIN ELIMINAR CHATS

Con el paso del tiempo, los archivos compartidos en los chats pueden ocupar gran parte de la memoria del dispositivo. Para solucionar esto, la aplicación ahora permite identificar y eliminar elementos pesados directamente desde cada conversación.

Puedes ingresar al perfil del chat y acceder a la opción de almacenamiento.

Desde allí, seleccionar fotos, videos o documentos que ya no necesitas.

Eliminar solo el contenido multimedia sin borrar los mensajes escritos.

Esta alternativa brinda mayor control, ya que evita perder conversaciones importantes mientras se libera espacio en el teléfono. También es útil para quienes desean conservar información relevante sin sacrificar el rendimiento del equipo.

(Fuente: iStock)

2. TRANSFERENCIA DE CHATS ENTRE DISPOSITIVOS

Una de las mejoras más destacadas es la posibilidad de trasladar conversaciones completas entre dispositivos sin complicaciones. Esto incluye no solo los mensajes, sino también archivos como imágenes y videos.

El proceso se realiza de manera directa siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla, siempre que ambos equipos cuenten con la versión más reciente de la aplicación. De esta forma, cambiar de teléfono o incluso de sistema operativo deja de ser un problema, ya que la información se mantiene intacta y accesible desde el nuevo dispositivo.

3. USO DE DOS CUENTAS EN UN SOLO IPHONE

Por primera vez, los usuarios de iOS pueden gestionar dos cuentas en un solo teléfono, una función que anteriormente estaba disponible solo en Android. Esto permite separar fácilmente el uso personal del laboral.

La aplicación incluye ajustes en la interfaz para evitar confusiones, como la visualización del perfil activo en la parte inferior de la pantalla. Así, cambiar entre cuentas resulta sencillo y seguro, sin necesidad de cerrar sesión o utilizar otro equipo.

(Fuente: iStock)

4. STICKERS INTELIGENTES Y SUGERENCIAS AUTOMÁTICAS

La experiencia de conversación también mejora con la incorporación de sugerencias de stickers que aparecen mientras el usuario escribe emojis. Esto permite encontrar rápidamente una forma más visual y precisa de expresar emociones, haciendo las interacciones más dinámicas y personalizadas.

5. EDICIÓN DE FOTOS Y AYUDA PARA ESCRIBIR CON IA

Finalmente, la integración de inteligencia artificial permite realizar ajustes en imágenes antes de enviarlas, como eliminar elementos no deseados o modificar el fondo. Además, la función de asistencia para redactar mensajes ofrece sugerencias de respuesta según el contexto de la conversación, lo que ayuda a agilizar la comunicación sin comprometer la privacidad, según informa Infobae.

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