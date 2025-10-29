Hoy Meta promueve una gran variedad de funcionalidades habilitadas para WhatsApp, la app de mensajería instantánea que conecta al mundo, y te permite almacenar información muchas veces confidencial. Los usuarios de dicha plataforma, actualmente buscan la forma de liberar espacio de almacenamiento para mantenerse conectados sin ningún sobresalto, siendo papelera oculta ubicada en los sistemas operativos de Android, aquella que debes intervenir si necesitas recuperar datos o también eliminarlos a fin de refrescar memoria.

ESTA ES LA PAPELERA OCULTA EN DISPOSITIVOS ANDROID QUE TE PERMITE LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de información resulta muy importante para un usuario de WhatsApp, y es que mediante dicha opción dentro del aplicativo de mensajería instantánea hasta puedes recuperar datos importantes, pero también generar de manera negativa que tu bandeja colapse.

Borrar papelera buscan algunas personas con la finalidad de precisamente liberar espacio, y así evitar, por ejemplo, disminución del rendimiento, menor capacidad de almacenamiento, y sobrecalentamiento del dispositivo a causa de todos los archivos acumulados que terminan imposibilitando el correcto desarrollo de la memoria integrada.

Al respecto, resulta importante compartirte el siguiente paso a paso para que sepas cómo realizar la eliminación de información que no sea de tu interés, y mediante aquel teléfono inteligente de Android con las características tecnológicas adecuadas, y una app lista por si necesitas liberar espacio de almacenamiento en WhatsApp:

Descarga y abre la aplicación llamada “Gestor de archivos” .

. Accede a la siguiente ruta de almacenamiento interna:

- Carpeta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Revisa las subcarpetas donde encontrarás directorios llamados Imágenes, Videos, Audios y Documentos , y termina seleccionando los archivos que deseas eliminar .

. Por último, elimina cada archivo seleccionado para confirmar la acción realizada.

Cabe resaltar, que así como desde “Gestor de Archivos”, el propio WhatsApp te habilita la opción gratuita de liberar espacio de almacenamiento, e igualmente si cuentas con memoria llena que te imposibilita la recepción de mensajes, por ejemplo, entre otras acciones predeterminadas.

LA OTRA FORMA DE LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DESDE WHATSAPP Y GRATUITAMENTE

Conforme pasan los días, nuestro almacenamiento de datos puede evidenciar problemas, y es que gran cantidad de archivos acumulados, terminará por saturar un WhatsApp que según Meta, todavía te habilita la chance de liberarlo cumpliendo con sencillo procedimiento.

Según lo precisa la propia página del popular aplicativo, si necesitas llevarlo a cabo con urgencia, recuerda que debes eliminar “los archivos multimedia o los chats almacenados, o libera espacio de almacenamiento en tu teléfono fuera de WhatsApp”.

Al respecto, te compartimos el paso a paso que debes seguir para contar con espacio suficiente que te permita usar WhatsApp sin inconvenientes ni sobresaltos comunicándote a nivel global:

Accede a la pestaña “Chats”, y luego toca el ícono “Ajustes”

Pulsa “Almacenamiento y datos”, y seguidamente “Administrar almacenamiento”

- Observarás en la parte superior de la pantalla, la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en tu dispositivo.

Para revisar elementos, pulsa nuevamente el ícono “Ajustes”, y luego " Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento “

" > “ Ubica tus archivos multimedia pudiendo encontrarlos de las siguientes maneras:

- Reenviado varias veces

- Más de 5 MB

- Pulsa el ícono de la lupa para buscar chats o canales

A fin de terminar por eliminar los archivos no deseados, solamente pulsa el ‘tachito’ para proceder a hacerlo hasta que la capacidad de almacenamiento en WhatsApp, logre reducirse, y así puedas continuar empleándolo de manera fluida.

CON ESTE TRUCO PUEDES RESTAURAR MENSAJES Y ARCHIVOS ELIMINADOS EN WHATSAPP

La realización de diversas actividades haciendo uso de WhatsApp, muchas veces pueden terminar perdiéndose, y así quedar eliminados desde tus archivos hasta importantes mensajes que sin embargo tienes la chance de recuperarlos gracias a la generación previa de copia de seguridad mediante tu cuenta de Google en dispositivos con Android o de iCloud en iPhone.

Este considerado truco haría que restaures chats si en caso extraviaste tu teléfono o lo cambiaste por uno nuevo, y para mayor comodidad, llegaste a configurarla de manera periódica.

Te compartimos a continuación el paso a paso que debes seguir para proceder con la recuperación de mensajes o archivos eliminados de WhatsApp si creaste previamente una copia de seguridad de tu historial mediante cuenta de Google:

Abre la aplicación Google One e inicia sesión con tu cuenta de Google .

. Toca Almacenamiento > Otros .

. Si guardas copias de seguridad de WhatsApp en tu cuenta de Google, aparecerán en esta lista.

Tras confirmar que cuentas con una copia de seguridad en tu cuenta de Google, puedes comenzar el proceso de restauración de la siguiente manera:

1- Desinstala y reinstala WhatsApp.

2- Cuando se te indique, toca “Restaurar”.

3- Toca “Omitir” para reinstalar sin restaurar la copia de seguridad.

De esta forma podrás obtener el restablecimiento deseado, indicando WhatsApp que para mayor seguridad, resulta posible que se “te solicite verificar tu identidad a fin de restaurar tus chats”, y para ello, recibirías “un código por SMS o llamada si no activaste la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo”.