Desde las elecciones presidenciales de 2021, la ONPE estableció un incentivo económico para los ciudadanos elegidos como miembros de mesa. Esta iniciativa tiene como finalidad brindar un reconocimiento adicional a quienes son seleccionados, fomentando así la participación y el cumplimiento de sus responsabilidades cívicas durante la votación.

¡Atención, Perú! Esto es lo que recibirás si eres miembro de mesa en las Elecciones 2026

Las personas designadas como miembros de mesa recibirán un pago equivalente al 3 % de la UIT, que actualmente corresponde a S/ 160 y que se actualizará a S/ 165 en 2026. Este monto se entrega como reconocimiento por participar activamente en la jornada electoral y cumplir con la responsabilidad asignada.

La ONPE destacó que el trabajo de quienes integran las mesas es fundamental para asegurar un proceso electoral transparente, ágil y legítimo. Por ello, los ciudadanos seleccionados deberán asistir a una breve capacitación de entre 90 minutos y dos horas, en la que se instruirá sobre la apertura de la mesa, el conteo de votos y la correcta elaboración de las actas.

¿Fuiste designado miembro de mesa 2026? Esta es la multa por no ir el 12 de abril

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, dijo Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, a RPP.

“No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o ‘no me capacito porque soy suplente’. Todos deben presentarse. [...] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, agregó el experto.

El monto que deberá abonarse como penalidad asciende a 275 soles para quienes incumplan esas obligaciones electorales. “Esta multa se aplica por no haber conformado la mesa o no haber asistido a cumplir con esta función”, acotó Paz.

ONPE inicia proceso electoral 2026: este 29 de enero se sortearán los miembros de mesa

Para el proceso nacional de 2026, el ente encargado de la organización comicial realizó el viernes 23 de enero la elección previa de 25 personas por cada una de las 92,766 instalaciones de votación, de cuyo grupo se definirá el 29 de enero a quienes asumirán funciones principales y de reemplazo.

La actividad tuvo lugar en las oficinas principales de la institución organizadora, y contó con la presencia de delegados del organismo fiscalizador electoral y de la entidad responsable del registro e identificación ciudadana.

El proceso se desarrolló usando sistemas digitales y dio preferencia a personas con nivel educativo elevado, que no registren limitaciones físicas o sensoriales y que nunca hayan desempeñado esa función electoral.

Esta acción, incluida dentro del calendario oficial del proceso nacional de 2026, se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la norma 26859, específicamente en el precepto que regula la designación de autoridades de votación.