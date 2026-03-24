Por Redacción EC

Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul, amarillo o electrónico a nivel nacional, termina constituyendo todo un derecho, y también obligación tanto para menores de edad como personas adultas. Ahora, y con relación a los trámites que deben realizarse entorno a dichas cédulas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) llama la atención debido a la continuidad de campaña mediante la cual puedes obtener la biométrica a costo promocional, y ascendente a los 30 soles, pero solo hasta cierta fecha de un 2026 marcado por la celebración de Elecciones Generales 2026.

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