Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul, amarillo o electrónico a nivel nacional, termina constituyendo todo un derecho, y también obligación tanto para menores de edad como personas adultas. Ahora, y con relación a los trámites que deben realizarse entorno a dichas cédulas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) llama la atención debido a la continuidad de campaña mediante la cual puedes obtener la biométrica a costo promocional, y ascendente a los 30 soles, pero solo hasta cierta fecha de un 2026 marcado por la celebración de Elecciones Generales 2026.

LA FECHA LÍMITE PARA QUE PUEDAS TRAMITAR Y ASÍ OBTENER TU DNI ELECTRÓNICO COSTANDO SOLO 30 SOLES

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, ha dejado de efectivizarse, y tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a una versión 3.0 cuya cédula cuenta con chip criptográfico, y hasta el día de las Elecciones Generales 2026, puedes terminar obteniendo pagando solamente S/30.

De esta forma es como lo termina confirmando el RENIEC, y oficialmente dando a conocer que ya no se imprimirán ambos carné convencionales, y desde el 28 de agosto de 2025, pasa a otorgar la electrónica cobrando dicho monto promocional si buscas llevar a cabo tu primer trámite efectivo.

El DNIe 3.0 ha pasado a convertirse en la única cédula que el RENIEC emite desde agosto 2025, dejando así de lado a los convencionales de color azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

Según la información compartida por parte de dicho organismo autónomo, este DNIe 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que regirá con vigencia a nivel nacional, y hasta el 12 de abril 2026 costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo renueven o soliciten por primera vez, y 3 para los menores hasta la edad de 12.

ASÍ PUEDES TRAMITAR EL DUPLICADO DE DNI AZUL VÍA WEB

Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNIe sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando ahora los ciudadanos mayores de edad con la posibilidad de tramitar tanto su duplicado como renovación, sin tener que acercarse a alguna agencia habilitada por parte del RENIEC a nivel nacional.

Desde la comodidad de tu casa, y según lo precisa el propio organismo autónomo, ahora ya puedes cambiar tu cédula robada o extraviada, e inicialmente debiendo concretar el pago ascendente a los S/30 (código 02121) mediante Yape o en agentes del BCP.

Una vez generado el ticket solicitado, recibirás el código que debes colocar en el aplicativo, y a través de “Yapear servicios” > RENIEC, siendo el segundo paso a efectuar, la descarga de DNI BioFacial para proceder a elegir la opción “Emisión por primera vez del DNIe”.

Finalmente tu cédula de color azul quedará duplicada pasando a la versión 3.0, y tras haberte tomado la fotografía que busca validar tu identidad, llevando a cabo el ingreso a esta plataforma donde debiste colocar y validar tus datos personales, y seleccionado el centro de atención al cual puedes dirigirte a fin de recogerla.

Recuerda que el monto ascendente a los 30 soles estará solo disponible hasta el 12 de abril de 2026, fecha de las Elecciones Generales, y como parte de implementación de campaña a partir de la cual el RENIEC busca promover el uso del DNIe.

¿CÓMO GENERAR TICKET PARA PAGAR CON YAPE EL DUPLICADO DE DNI AZUL O ELECTRÓNICO? ESTO REVELA EL RENIEC

Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNI sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando con Yape como recurso para llevar a cabo el pago de más de 10 trámites.

Al respecto, te contamos que según lo confirma el RENIEC, ahora ya puedes cancelar tu duplicado de credencial azul o electrónica, haciendo uso de dicha billetera digital que se suma a los medios ya existentes, y mediante la cual busca agilizarse también la validación y continuidad de gestiones realizadas en línea.

Con respecto a esta información, te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para llevar a cabo el pago de dicho concepto a través de Yape, y otros servicios brindados por parte de dicha entidad de Gobierno:

Accede a la web de Generación de Tickets para pagos de tasa, completa los datos personales solicitados, y el tipo de trámite que deseas pagar.

- Una vez realizado el trámite, se te generará un ticket con un código único de catorce dígitos.

Acto seguido, dirígete al aplicativo de Yape, e ingresa para darle clic en la opción de “Yapear Servicios” .

. Luego, continúa ingresando a “Trámites y Tributos” buscando la opción “Reniec” .

. Por último, termina colocando el código de pago generado inicialmente en la web de Generación de Tickets, y dale clic en “YAPEAR”.

Recuerda que únicamente contando con DNIe, tienes la alternativa de tramitar duplicado mediante página web del RENIEC, es decir, 100% online, mientras de manera presencial si portas aún el tradicional de color azul, y cancelando los siguientes montos también a través de Yape:

PRESENCIAL

- DNI azul, 30 soles (código de tributo 02121)

- DNIe, 35 soles (código de tributo 00522)

- DNI amarillo, 16 soles (código de tributo 00647)

ONLINE

- Mayores de edad pagan 33 soles

- Por menores de edad se cancela también S/16

LOS 3 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR EL DUPLICADO DE TU DNIE

1- Ingresa al portal de usuarios del RENIEC, acepta Términos y Condiciones, y pulsa “EMPEZAR TRÁMITE”.

2- Para la autenticación del ciudadano, escoge entre Validación de Datos o Verificación Facial como opciones para “CONTINUAR”.

3- Llena los datos correspondientes según la opción escogida, y valida pago llevado a cabo a través de Yape para que finalmente proceda el respectivo recojo.

Resulta importante hacer hincapié, en que la entrega del DNIe mediante esta modalidad, se realiza de manera estrictamente personal ya que al momento del recojo termina verificándose la identidad del solicitante tomándole huellas digitales en el lector biométrico.

LAS DOS AGENCIAS QUE HABILITA EL RENIEC EN LIMA Y “DONDE CASI NO HAY COLA” PARA RECOJO DE DNI TRAMITADO

A nivel nacional, el RENIEC cuenta con una amplia red de atención, sin embargo, y según lo precisa el propio organismo, hoy algunos locales evidencian saturación debido principalmente al incremento de la demanda para obtener el DNI electrónico, renovado o duplicado.

En ese sentido, y a modo de tip brindado para quienes hayan gestionado actualización de dicha cédula vía web, la directora de Servicios Registrales, Karim Pardo, refiere que como parte de las opciones de recojo habilitadas, y que las personas interesadas pueden terminan escogiendo, actualmente existen “dos agencias donde solo se entrega DNI a ciudadanos que hicieron el trámite online y donde casi no hay cola”.

“Con esta estrategia agilizamos la entrega de documento y al mismo tiempo descongestionamos las otras agencias”, puntualiza además mediante diálogo concedido al Canal Online de la Agencia Andina, y de esa forma a menos de un mes para la realización de las Elecciones Generales 2026, termina precisándose que los siguientes locales registran baja afluencia de público:

Avenida 6 de Agosto 856 - Jesús María

Avenida Javier Prado Este 2392 - San Borja

Resulta importante destacar, que asimismo el RENIEC buscando agilizar la atención a ciudadanos que necesiten tramitar o recoger su DNI, y ante la cercanía de las Elecciones Generales 2026 programadas para el 12 de abril, anuncia la extensión de horario en estas 4 agencias de Lima con alta demanda, y desde el lunes 16 de marzo hasta las 7.45 de la noche: