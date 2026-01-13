De manera constante, el organismo encargado de la identificación en el país pone al alcance de la población la gestión de su documento de identidad, una pieza clave para realizar trámites y acceder a derechos y programas públicos. En la actualidad, este proceso se apoya en una herramienta digital que permite a los ciudadanos consultar en línea el avance de su solicitud, sin importar si se trata del DNI convencional, el electrónico o la versión destinada a niños y adolescentes.

Consulta AQUÍ el estado de tu trámite de tu DNI y cuándo lo recibirás

Tras ingresar a este LINK, dirígete a “Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI”, y selecciónala como opción.

Coloca tu número de DNI solicitado en parte inferior de plataforma como dato obligatorio.

Finalmente, pulsa “CONSULTAR” para ingresar a zona de consulta requerida.

Estados en los que se encuentra tu trámite

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado: Trámite ingresado

En proceso: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

En agencia: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

Entregado: Ya recogiste tu DNI

Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

Antes de iniciar, debes saber:

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Por qué no se debe revelar la clave PIN del DNI electrónico

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.