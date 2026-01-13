Kenyi Peña Andrade
De manera constante, el organismo encargado de la identificación en el país pone al alcance de la población la gestión de su documento de identidad, una pieza clave para realizar trámites y acceder a derechos y programas públicos. En la actualidad, este proceso se apoya en una herramienta digital que permite a los ciudadanos consultar en línea el avance de su solicitud, sin importar si se trata del convencional, el electrónico o la versión destinada a niños y adolescentes.

Consulta AQUÍ el estado de tu trámite de tu DNI y cuándo lo recibirás

Tras ingresar a este , dirígete a “Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI”, y selecciónala como opción.

Coloca tu número de DNI solicitado en parte inferior de plataforma como dato obligatorio.

Finalmente, pulsa “CONSULTAR” para ingresar a zona de consulta requerida.

Estados en los que se encuentra tu trámite

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado: Trámite ingresado

En proceso: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

En agencia: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

Entregado: Ya recogiste tu DNI

Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

Antes de iniciar, debes saber:

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Por qué no se debe revelar la clave PIN del DNI electrónico

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

