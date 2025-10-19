Con la finalidad de que los trabajadores activos, desempleados y próximos a jubilarse puedan enfrentar las emergencias económicas o tener la oportunidad de invertir el dinero para el futuro, se aprobó el procedimiento operativo para el retiro extraordinario y facultativo de la AFP. De esta manera, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó de manera oficial, a través del diario oficial El Peruano, el reglamento que permite el desembolso de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/ 21 400. A pesar de que un sector de la población ha mostrado su disconformidad con la aprobación de esta medida, otros se mantienen a la expectativa por conocer la fecha en la que deberán presentar la solicitud, de acuerdo con el último dígito de su DNI. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO DEBEN PRESENTAR LA SOLICITUD LOS AFILIADOS DE LA AFP SI SU DNI TERMINA EN 0 Y 1?

Este martes 21 de octubre inicia oficialmente el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), por lo que uno de los pasos que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que verificar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, dicha entidad establecerá una plataforma que permitirá ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial:

Letra : 21 de octubre, 19 de noviembre

: 21 de octubre, 19 de noviembre DNI terminado en 0 : 22 y 23 de octubre | 20 de noviembre

: 22 y 23 de octubre | 20 de noviembre DNI terminado en 1 : 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre

: 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre DNI terminado en 2 : 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre

: 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre DNI terminado en 3 : 30 y 31 de octubre | 25 de noviembre

: 30 y 31 de octubre | 25 de noviembre DNI terminado en 4 : 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre

: 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre DNI terminado en 5 : 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre

: 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre DNI terminado en 6 : 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre DNI terminado en 7 : 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre DNI terminado en 8 : 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre DNI terminado en 9 : 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ REALIZAR EL RETIRO DE AFP SEGÚN EL CRONOGRAMA?

Según el cronograma compartido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los afiliados cuentan con una fecha establecida de acuerdo a su último digito de su DNI, con el objetivo de prevenir la sobrecarga en las plataformas digitales de las AFP. Por lo tanto, en caso de que no logren presentar la solicitud en la fecha asignada, no se perderá el derecho a efectuar el retiro.

Cuando se haya finalizado el cronograma, las AFP habilitarán un periodo libre adicional (4 de diciembre al 18 de enero) en el que cualquier afiliado, independientemente de su número de documento, puede registrar su solicitud. Este plazo representa la última oportunidad para que los asegurados en el país realicen su trámite y aseguren el acceso a sus fondos.