Por Redacción EC

A pocos días de iniciar marzo 2026, el Banco de la Nación ha presentado el esperado cronograma de pagos para los trabajadores del sector público y los jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). De esta manera, ante la inquietud de este grupo de personas por conocer el orden de pago, la entidad financiera indicó que los pensionistas de la Ley 19990 serán los primeros en cobrar sus aportes, lo que dependerá de la letra inicial de su apellido paterno, mientras que los empleados estatales serán los siguientes. Así, esto representa una buena noticia para estos adultos mayores, quienes podrán cubrir sus necesidades básicas, como alimentos o medicinas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados de la ONP los pagos correspondientes a marzo 2026?
Tramites

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados de la ONP los pagos correspondientes a marzo 2026?

Consulta con tu DNI dónde votar en las próximas elecciones presidenciales 2026 en el Perú
Tramites

Consulta con tu DNI dónde votar en las próximas elecciones presidenciales 2026 en el Perú

Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026: ¿Cuándo inician las clases?
Tramites

Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026: ¿Cuándo inician las clases?

¿Clave olvidada? Así puedes restablecer tu contraseña de Yape en segundos
Tramites

¿Clave olvidada? Así puedes restablecer tu contraseña de Yape en segundos