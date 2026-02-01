En el Perú, las utilidades son un derecho establecido en la Constitución Política y reguladas por el Decreto Legislativo n° 892. Este beneficio económico está dirigido exclusivamente a los trabajadores formales del sector privado, por lo que las empresas están obligadas a repartirlo entre sus empleados, siempre y cuando generen ingresos de tercera categoría, tengan más de 20 empleados y hayan registrado ganancias durante el ejercicio fiscal correspondiente. De esta manera, este dinero extra representa una gran ayuda para este sector de la población, quienes podrán solventar ciertos gastos imprevistos o simplemente como un ahorro para el futuro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE DEPOSITAN LAS UTILIDADES 2026 EN PERÚ?

El pago de las utilidades 2026, considerado también como un beneficio laboral, se realiza una vez al año, entre aproximadamente marzo y mayo. Es decir, la empresa privada tiene 30 días para efectuar el respectivo abono. Como se sabe, esto se realiza una vez vencida la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, lo cual dependerá de la fecha que le toque a la entidad. Sin embargo, las compañías tienen la alternativa de efectuar el pago antes del límite de tiempo si así lo consideran conveniente.

En caso de que no se depositen las utilidades en el plazo establecido, esto no generará intereses, a menos que se presente un reclamo. En ese caso, deberías realizar la denuncia respectiva ante Sunafil, lo cual está tipificado como una infracción grave. De esta manera, si la entidad pública confirma la falta por parte de la empresa, se le impondrá una multa que podría ir desde S/ 8,085.5 hasta S/ 133,900, aunque el monto se determinará según la cantidad de trabajadores afectados.

¿CÓMO SE CALCULA LAS UTILIDADES?

Una parte de las utilidades se calcula en base a los días trabajados. Se obtiene el valor promedio que ha generado un día laboral de los empleados para sacar ese resultado. Por ejemplo, si se determina que el día laboral genera 3 soles y se trabajó 180 días; se multiplica y esta parte de las utilidades equivale a S/ 540. La otra parte considera los ingresos como trabajador.

Además, se divide la cantidad de dinero a repartir entre la suma del sueldo de todos los trabajadores, ese resultado se multiplica por todo lo que se ha ganado en el año. Ejemplo: Si la división es 0.02 céntimos y se ha ganado S/ 27 mil, se multiplican y esta parte de las utilidades también equivale S/ 540. Finalmente, se suman ambos cálculos. En los ejemplos que se ha dado, el resultado total de utilidades es de S/ 1080.