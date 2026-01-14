Los peruanos mayores de 18 años que cuentan con DNI electrónico ahora pueden dejar atrás las filas y las visitas presenciales. Gracias a la digitalización de los servicios, trámites como la renovación del documento, la actualización de la dirección o la obtención de un duplicado pueden realizarse sin necesidad de acudir a una oficina, marcando un nuevo paso hacia una gestión más ágil y accesible para la ciudadanía.

DNI Electrónico: conoce cómo hacer tus trámites SIN SALIR DE CASA y evitar colas en Reniec

Puedes realizar trámites en Reniec desde tu teléfono móvil a través de la aplicación DNI BioFacial.

Esta app te permite solicitar el duplicado y cambio de domicilio, renovar el DNI electrónico por caducidad, acceder al Registro Digital de Nacimiento, entre otros servicios.

DNI BioFacial está disponible para Android y es desarrollada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) .

Requisitos

Teléfono con sistema operativo Android.

Si cuentas con un teléfono con sistema Android, debe ser de gama media o alta y tener una memoria RAM superior a 3 GB.

Así puedes hacerlo de forma digital

Una vez que descargues la aplicación en tu teléfono, debes tomarte una foto para completar la verificación biométrica facial de tu identidad, colocando el teléfono a unos 50 centímetros de distancia del rostro.

Mediante esta app puedes solicitar la renovación de tu DNI caduco y tomar varias fotos de ensayo hasta elegir la mejor.

Ten en cuenta que para la foto se recomienda no sonreír, no usar ropa de color claro y ubicarse en un fondo blanco.

Consulta AQUÍ el estado de tu trámite de tu DNI y cuándo lo recibirás

Tras ingresar a este LINK, dirígete a “Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI”, y selecciónala como opción.

Coloca tu número de DNI solicitado en la parte inferior de la plataforma como dato obligatorio.

Finalmente, pulsa “CONSULTAR” para ingresar a zona de consulta requerida.

Estados en los que se encuentra tu trámite

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado: Trámite ingresado

En proceso: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

En agencia: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

Entregado: Ya recogiste tu DNI

Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

Antes de iniciar, debes saber:

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.