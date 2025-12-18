Nuevos comicios se estarán celebrando en Perú, y por ello la actualización de cada Documento Nacional de Identidad (DNI), reviste de suma importancia al momento de definirse el lugar donde los ciudadanos deben ejercer el voto popular. Al respecto, y de cara a las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se pronuncia brindando información referente a la posibilidad de cambiar la dirección del domicilio donde vivimos a fin de terminar decidiéndose el local de sufragio habilitado para dicho evento.

EL RENIEC CONFIRMA SI AÚN SE PUEDE CAMBIAR LA DIRECCIÓN DEL DNI PARA VOTAR EN ELECCIONES 2026

A nivel nacional, el Perú vivirá histórica jornada cuando durante fecha puntual del 2026, las Elecciones Generales terminen llevándose a cabo, y millones de ciudadanos portando DNI, se dirijan a su respectivo local de sufragio para elegir a nuevo presidente.

En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer que si bien continúa siendo posible cambiar la dirección del domicilio consignado en dicha credencial, el Reniec refiere que ahora ya no aplica para los venideros comicios tras cierre de padrón electoral ocurrido el 14 de octubre.

Ya sin chance de modificar local de sufragio para emitir voto durante las Elecciones Generales 2026, igualmente recuerda que puedes llevar a cabo la actualización como tal, y tramitar el cambio a partir de la presentación de los siguientes documentos tras cancelar vía Yape, Banco de la Nación (BN), o mediante Págalo.pe, el monto de S/30 si portas DNI azul, S/34 por DNI electrónico, y S/16 por DNI de menor de edad:

01 recibo de servicios públicos (agua, luz, internet u otros) o comprobante original del pago de un tributo municipal con antigüedad no mayor a 6 meses.

EL DOCUMENTO QUE NECESITAS PARA EMITIR VOTO DIGITAL EN PERÚ

Ha llegado el momento de poner en marcha el uso del voto digital como “mecanismo alternativo para el ejercicio del derecho al sufragio de la ciudadanía”, y así podamos escoger al sucesor o sucesora de José Jerí.

Las Elecciones Generales 2026 se aproximan sobre territorio peruano, siendo la ONPE aquella entidad estatal que mediante Resolución Jefatural Nº 000065 aprueba la aplicación del sufragio electrónico tomando en consideración el cumplimiento de ciertos requisitos por parte de quienes integren los grupos priorizados determinados inicialmente.

Al respecto, te contamos que como parte de las disposiciones emitidas y dadas a conocer a partir de publicación realizada en El Peruano, los ciudadanos que deseen o necesiten ejercer su derecho al VENP, deben contar con la versión 2.0 o 3.0 del DNI, y asimismo con los certificados digitales incorporados cuya vigencia supere la fecha de eventual segunda vuelta (8 junio 2026).

La ONPE, y con miras a la realización de las Elecciones Generales 2026, empezará a implementar progresivamente el voto digital, y así dirigido a quienes cuenten con DNIe. (Fuente: ONPE)

En relación a la firma digital y también autenticación de identidad en medios virtuales, te contamos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es el organismo autónomo encargado de emitirlos para facilitar esa modalidad de sufragio, y terminar renovándolos una vez caducados.

Según lo precisa la ONPE tras definir nuevos grupos priorizados para la implementación progresiva del voto digital a partir de las Elecciones Generales 2026, esta fase piloto está dirigida a los ciudadanos que presenten dificultades de poder acudir a sus respectivos locales “debido a la distancia, una discapacidad o porque ese día deben prestar servicios propios de su función”.

Si necesitabas acogerte a este beneficio por alguno de los motivos expuestos, e integras uno de los grupos priorizados, y fundamentalmente posees un DNI electrónico (DNIe) que tenga certificados digitales vigentes hasta pasada la fecha de una eventual segunda vuelta (8 junio 2026), recuerda que según la ONPE, solo hasta el 13 de diciembre tuviste tiempo para efectuar registro de manera oportuna.

“Muchas veces nos hemos olvidado la clave con la que nosotros recibimos nuestro certificado digital“, refiere Willy Ramírez como miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y en diálogo concedido a TV Perú, exhortando así a la ciudadanía con cédula biométrica, a que verifiquen si todavía figura válido, y dentro del plazo de los 4 años concedidos por el RENIEC a fin de terminar pudiendo emitir voto digital mediante teléfono celular, tablet, computadora de escritorio o laptop.