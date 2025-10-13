A partir del siguiente martes 21 de octubre arrancará el proceso para que los afiliados a las AFP soliciten el retiro de sus fondos. La jornada inicial estará destinada a quienes tengan una letra al final de su número de DNI, de acuerdo con el cronograma oficial. A continuación, te presentamos todos los detalles sobre este procedimiento muy esperado por miles de peruanos.

A pesar del inicio del proceso de retiro, muchos afiliados aún desconocen cómo acceder a la información de sus cuentas individuales en la AFP y no revisan regularmente el estado de sus fondos. Por ello, están recurriendo a sus respectivas administradoras para obtener orientación sobre cómo entrar a la plataforma. Para consultar el saldo disponible, solo se necesita contar con el número de DNI y la clave web. En caso de no recordar esta última, será necesario actualizarla o gestionarla directamente a través del portal de tu AFP. A continuación, te dejamos los enlaces para consultar.

AFP Integra : https://agenciadigital.afpintegra.pe/

: https://agenciadigital.afpintegra.pe/ Prima AFP : miespacio.prima.com.pe

: miespacio.prima.com.pe AFP Habitat : www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta.

: www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta. Profuturo AFP: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login.

Los tres datos que debes ofrecer para emitir la solicitud de retiro AFP

Número de DNI o documento de identidad.

Clave web de la AFP , que permite el acceso a tu cuenta individual. Si no la recuerdas, puedes restablecerla desde la página web de tu AFP o comunicándote directamente con ellos.

, que permite el acceso a tu cuenta individual. Si no la recuerdas, puedes restablecerla desde la página web de tu AFP o comunicándote directamente con ellos. Número de cuenta bancaria, donde se realizará el depósito de hasta 4 UIT, según lo establecido.

Estos son los datos que debes tener sí o sí para proceder al retiro AFP 2025.

Cuáles son los bancos y cajas autorizadas para proceder con el retiro AFP

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

Banbif

Banco de Comercio

Banco GNB

Caja Huancayo

Caja Sullana

Banco Falabella

Banco Ripley

Banco de la Nación

Qué debes tener en cuenta si piensas hacer el retiro en el Banco de la Nación

“Te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que resides en una localidad en donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria, se te habilitará la opción de pago en ventanilla en dicha entidad”, señala Profuturo AFP.

¿Hasta cuándo se podrá presentar la solicitud de retiro AFP

De acuerdo con la Resolución SBS n° 03444-2025, los afiliados de la AFP podrán presentar virtualmente su solicitud para el retiro de su dinero desde el próximo 21 de octubre (fecha que entra en vigencia la norma) y los retiros serán a partir del 20 de noviembre de 2025. Así, será la misma estructura de cronogramas segmentados por el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde entonces, contarán con un plazo de 90 días calendario (19 de enero) para realizar el trámite.

Asimismo, la SBS dejó en claro que el valor de la UIT aplicable será el vigente al momento de la solicitud, así como que indicó que las AFP deberán habilitar canales seguros y accesibles para el trámite, también dirigidos para los residentes en el extranjero o que presenten limitaciones físicas, previa validación biométrica y documental. En el caso de las retenciones, solo será aplicable para deudas alimentarias de hasta del 30 % de cada retiro. Por último, la ordenanza señala que si el asegurado no desea desembolsar su dinero lo puede hacer hasta 10 días calendario previos a la fecha programada para cualquiera de los desembolsos comunicándolo por única vez a la AFP.