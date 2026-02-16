La incertidumbre crece entre miles de aspirantes tras la demora en la difusión del listado de seleccionados para la etapa inicial de Beca 18 – proceso 2026. Más de 90.000 jóvenes en todo el país permanecen atentos a un pronunciamiento oficial que aún no llega. Desde el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) se había indicado que la relación de clasificados se haría pública en enero; sin embargo, el calendario avanza sin novedades formales.

Miles esperan: ¿cuándo publica Pronabec la lista de preseleccionados de Beca 18-2026?

Mediante un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, la institución informó que está ultimando los preparativos finales antes de dar a conocer tanto la primera tanda de beneficiarios como el cronograma oficial del programa.

“Estamos por anunciar la lista de preseleccionados de Beca 18-2026, el primer grupo de becas y el cronograma definitivo”, dijo Pronabec.

De acuerdo con el portal Infobae, el retraso se debe principalmente a la ausencia de una asignación presupuestaria definida para respaldar la convocatoria 2026. Sin la aprobación de los recursos económicos necesarios, resulta inviable formalizar la resolución que avale las bases ni permitir la divulgación del listado de preseleccionados.

El retraso se concentra en la carencia de un informe técnico esencial, encargado al área de planificación del Ministerio de Educación del Perú. Este reporte resulta crucial para justificar la cantidad de becas disponibles y habilitar la continuidad oficial del procedimiento.

¿Los cambios en Pronabec influyeron en la demora?

A la falta de presupuesto se suman recientes modificaciones en la dirección de Pronabec. La salida de autoridades y la incorporación de nuevos responsables habrían generado una reorganización interna que ralentizó varios trámites administrativos. Esto implicó revisar procedimientos y retomar procesos que quedaron en pausa durante el cambio de gestión.

Desde organizaciones juveniles se ha indicado, además, que el Ministerio de Economía y Finanzas responsabilizó al Minedu por no haber previsto los recursos necesarios para cumplir con la cantidad de becas anunciadas. Según esta versión, el informe requerido para sustentar el financiamiento completo ni siquiera habría sido remitido al MEF.

Cómo afecta este retraso a los postulantes de las universidades

La falta de resultados no es solo una espera incómoda, sino un problema con consecuencias concretas. Cerca del 40 % de los postulantes aspira a ingresar a universidades privadas, varias de las cuales ya están cerrando sus procesos de admisión o reduciendo cupos disponibles. En algunos casos, las fechas límite están a días de vencerse.

Por ejemplo, la inscripción en la PUCP concluye a fines de enero, mientras que en otras casas de estudio como la UPC varias carreras ya reportan escasas vacantes. Para miles de jóvenes, la incertidumbre sobre Beca 18 podría significar perder la oportunidad de acceder a la educación superior este año.