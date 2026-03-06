En Perú, más de 15 millones de usuarios utilizan Yape para cobrar en sus emprendimientos o enviar dinero en su día a día. Esta conocida aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) también brinda la opción de pagar servicios básicos del hogar y aprovechar descuentos en diversos establecimientos. En ese marco, la billetera digital pone a disposición de sus clientes la alternativa de solicitar financiamiento mediante la herramienta “Créditos Yape”, siempre que se cumplan determinadas condiciones. A continuación, te contamos los aspectos principales que debes conocer.

¿Necesitas platita extra? Pide tu Crédito Yape AQUÍ con estos sencillos pasos

Cuando tengas una oferta de crédito pre-aprobada, solicita tu crédito con estos pasos:

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio.

Usa la opción “Simula tu crédito”.

Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar.

Elige una fecha para el pago de tu crédito.

A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento.

Revisa el resumen y acepta las condiciones.

Ingresa el código de validación que te llegará al celular.

¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿Cómo crear una cuenta en Yape?

En Yape, existen 3 tipos de cuenta:

Yape con BCP: Para personas con una tarjeta de débito en soles BCP. Si eres un negocio, usa tu Credimás.

Para personas con una tarjeta de débito en soles BCP. Si eres un negocio, usa tu Credimás. Yape con DNI: Para personas con DNI y sin tarjeta.

Para personas con DNI y sin tarjeta. Yape con otras entidades financieras: Para personas con una tarjeta de débito en soles de un banco o caja asociada.

Puedes tener más de un cuenta Yape, pero deberás considerar lo siguiente:

Recuerda que no es posible tener dos o más cuentas Yape con el mismo número celular.

tener dos o más cuentas Yape con el mismo número celular. El correo electrónico, número celular, el equipo y la tarjeta de débito a registrar debe ser único para cada cuenta.

Solo puedes tener una cuenta Yape con DNI. Si quieres una cuenta adicional, deberás registrar una tarjeta débito.

Esta tarjeta de debito debe ser única para cada cuenta adicional.

Pasos para crear cuenta

Estos son los pasos para crear una cuenta:

Descarga Yape en tu celular, ábrelo y toca en “Crear cuenta”. Ingresa tu número de celular y, luego, el código de verificación que te enviaremos. Ingresa tu número de documento y tu correo electrónico. Recibirás notificaciones de tus operaciones y comunicados oficiales a través de estos medios. Crea tu clave de 6 dígitos que siempre usarás para iniciar sesión. Selecciona si quieres registrarte solo con tu DNI, con tarjeta de débito BCP, o con tarjeta de otro banco o caja. Valida tu identidad, responde las preguntas, toca en “Continuar” ¡y listo!