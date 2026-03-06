Por Redacción EC

En Perú, más de 15 millones de usuarios utilizan para cobrar en sus emprendimientos o enviar dinero en su día a día. Esta conocida aplicación del también brinda la opción de pagar servicios básicos del hogar y aprovechar descuentos en diversos establecimientos. En ese marco, la billetera digital pone a disposición de sus clientes la alternativa de solicitar financiamiento mediante la herramienta “Créditos Yape”, siempre que se cumplan determinadas condiciones. A continuación, te contamos los aspectos principales que debes conocer.

¿Necesitas platita extra? Pide tu Crédito Yape AQUÍ con estos sencillos pasos

Cuando tengas una oferta de crédito pre-aprobada, solicita tu crédito con estos pasos:

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio.

Usa la opción “Simula tu crédito”.

Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar.

Elige una fecha para el pago de tu crédito.

A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento.

Revisa el resumen y acepta las condiciones.

Ingresa el código de validación que te llegará al celular.

¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿Cómo crear una cuenta en Yape?

En Yape, existen 3 tipos de cuenta:

  • Yape con BCP: Para personas con una tarjeta de débito en soles BCP. Si eres un negocio, usa tu Credimás.
  • Yape con DNI: Para personas con DNI y sin tarjeta.
  • Yape con otras entidades financieras: Para personas con una tarjeta de débito en soles de un banco o caja asociada.

Puedes tener más de un cuenta Yape, pero deberás considerar lo siguiente:

  • Recuerda que no es posible tener dos o más cuentas Yape con el mismo número celular.
  • El correo electrónico, número celular, el equipo y la tarjeta de débito a registrar debe ser único para cada cuenta.
  • Solo puedes tener una cuenta Yape con DNI. Si quieres una cuenta adicional, deberás registrar una tarjeta débito.
  • Esta tarjeta de debito debe ser única para cada cuenta adicional.

Pasos para crear cuenta

Estos son los pasos para crear una cuenta:

  1. Descarga Yape en tu celular, ábrelo y toca en “Crear cuenta”.
  2. Ingresa tu número de celular y, luego, el código de verificación que te enviaremos.
  3. Ingresa tu número de documento y tu correo electrónico. Recibirás notificaciones de tus operaciones y comunicados oficiales a través de estos medios.
  4. Crea tu clave de 6 dígitos que siempre usarás para iniciar sesión. 
  5. Selecciona si quieres registrarte solo con tu DNI, con tarjeta de débito BCP, o con tarjeta de otro banco o caja.
  6. Valida tu identidad, responde las preguntas, toca en “Continuar” ¡y listo!

VIDEO RECOMENDADO: