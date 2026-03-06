En Perú, más de 15 millones de usuarios utilizan Yape para cobrar en sus emprendimientos o enviar dinero en su día a día. Esta conocida aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) también brinda la opción de pagar servicios básicos del hogar y aprovechar descuentos en diversos establecimientos. En ese marco, la billetera digital pone a disposición de sus clientes la alternativa de solicitar financiamiento mediante la herramienta “Créditos Yape”, siempre que se cumplan determinadas condiciones. A continuación, te contamos los aspectos principales que debes conocer.
¿Necesitas platita extra? Pide tu Crédito Yape AQUÍ con estos sencillos pasos
Cuando tengas una oferta de crédito pre-aprobada, solicita tu crédito con estos pasos:
Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio.
Usa la opción “Simula tu crédito”.
Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar.
Elige una fecha para el pago de tu crédito.
A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento.
Revisa el resumen y acepta las condiciones.
Ingresa el código de validación que te llegará al celular.
¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.
¿Cómo crear una cuenta en Yape?
En Yape, existen 3 tipos de cuenta:
- Yape con BCP: Para personas con una tarjeta de débito en soles BCP. Si eres un negocio, usa tu Credimás.
- Yape con DNI: Para personas con DNI y sin tarjeta.
- Yape con otras entidades financieras: Para personas con una tarjeta de débito en soles de un banco o caja asociada.
Puedes tener más de un cuenta Yape, pero deberás considerar lo siguiente:
- Recuerda que no es posible tener dos o más cuentas Yape con el mismo número celular.
- El correo electrónico, número celular, el equipo y la tarjeta de débito a registrar debe ser único para cada cuenta.
- Solo puedes tener una cuenta Yape con DNI. Si quieres una cuenta adicional, deberás registrar una tarjeta débito.
- Esta tarjeta de debito debe ser única para cada cuenta adicional.
Pasos para crear cuenta
Estos son los pasos para crear una cuenta:
- Descarga Yape en tu celular, ábrelo y toca en “Crear cuenta”.
- Ingresa tu número de celular y, luego, el código de verificación que te enviaremos.
- Ingresa tu número de documento y tu correo electrónico. Recibirás notificaciones de tus operaciones y comunicados oficiales a través de estos medios.
- Crea tu clave de 6 dígitos que siempre usarás para iniciar sesión.
- Selecciona si quieres registrarte solo con tu DNI, con tarjeta de débito BCP, o con tarjeta de otro banco o caja.
- Valida tu identidad, responde las preguntas, toca en “Continuar” ¡y listo!