Las Elecciones Presidenciales 2026 se llevarán a cabo este 12 de abril y el país vivirá una jornada histórica, ya que después de muchos años se elegirán senadores y diputados para el nuevo Congreso de la República, además de presidente, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento Andino. Estas autoridades serán los máximos encargados en la política nacional y ocuparan el cargo por los próximos cinco años. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alertó a los más de 27 millones de electores activos a estar capacitados de la mejor manera para realizar un voto responsable en la cámara secreta. No obstante, a pocos días de la jornada electoral, es posible que la ciudadanía sea víctima de robos en los que su Documento Nacional de Identidad (DNI) pueda verse perjudicado. Frente a esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó sobre los pasos que deberán seguir los electores para evitar multas o inconvenientes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ROBO DEL DNI EN EL DÍA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

En una entrevista para Andina, el subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, dio a conocer que el Documento Nacional de Identidad constituye el único documento válido que permite sufragar en estas Elecciones Presidenciales 2026, por lo que no se permitirá sufragar con ningún otro como, por ejemplo, pasaporte o brevete. Es así que, de acuerdo con el trabajador público, en caso de robo o extravío en el día de la jornada electoral será fundamental que el ciudadano presente la denuncia policial con el objetivo de obtener la dispensa o ser exonerado de la multa por no acudir a votar este 12 de abril. Por otro lado, indicó que en esta oportunidad los electores podrán sufragar con el DNI próximo a caducar o vencido; sin embargo, instó a que mantengan actualizados sus cédulas para poder realizar otros trámites importantes. “Es única y exclusivamente para que puedan votar el 12 de abril, así que tranquilos porque con el DNI vencido podrán votar”, explicó.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2026?

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer su local de votación y si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.