Por Redacción EC

Las Elecciones Presidenciales 2026 se llevarán a cabo este 12 de abril y el país vivirá una jornada histórica, ya que después de muchos años se elegirán senadores y diputados para el nuevo Congreso de la República, además de presidente, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento Andino. Estas autoridades serán los máximos encargados en la política nacional y ocuparan el cargo por los próximos cinco años. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alertó a los más de 27 millones de electores activos a estar capacitados de la mejor manera para realizar un voto responsable en la cámara secreta. No obstante, a pocos días de la jornada electoral, es posible que la ciudadanía sea víctima de robos en los que su Documento Nacional de Identidad (DNI) pueda verse perjudicado. Frente a esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó sobre los pasos que deberán seguir los electores para evitar multas o inconvenientes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.