Actualmente, muchos peruanos forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión de jubilación, invalidez, viudez, orfandad o ascendencia. En ese contexto, tras el inicio de febrero 2026, miles de adultos mayores recibirán una actualización del monto de la pensión máxima de hasta S/ 1 000, lo que le permitirá cubrir sus necesidades básicas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS JUBILADOS QUE RECIBIRÁN UN AUMENTO EN SUS PENSIONES EN FEBRERO 2026?

A través del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció un reajuste para los pensionistas que estén bajo el régimen de la Ley 19990 de la ONP, obteniendo un tope máximo de hasta S/ 1 000. Esta medida está dirigida exclusivamente para los pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que cuenten con el reconocimiento de una pensión definitiva hasta el 31 de diciembre del 2025. En cuanto a los adultos mayores que reciban una jubilación, la medida alcanza a aquellas otorgadas a afiliados que acrediten al menos 20 años de aportes, lo que llevará a un aumento de hasta S/ 100.

¿Eres pensionista del régimen 19990 del Sistema Nacional de Pensiones? En este video te explicamos, de forma clara y sencilla, en qué consiste el reciente incremento de las pensiones. Recuerda: el pago de las pensiones con el incremento correspondiente se realizará junto con el abono de febrero de 2026, debido a que la planilla del mes de enero ya se encuentra procesada, considerando la cantidad de pensionistas que administra el SNP.

Por su parte, para quienes hayan percibido un aumento previo en virtud de la Ley n.º 32123, se abonará el monto adicional correspondiente a fin de completar el beneficio establecido. Por último, la entidad pública indicó que el aumento de la pensión recién se verá reflejado en la planilla de pagos a partir del 6 de febrero de 2026, junto a un reintegro para quienes no recibieron un pago completo en enero, por lo que no será necesario realizar ningún trámite para acceder al beneficio. Es importante mencionar que el costo anual proyectado de esta medida en la planilla de pensiones alcanza los S/ 311 millones y será cubierto en su totalidad con recursos del presupuesto institucional de la ONP.

CALENDARIO DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS DE LA ONP EN FEBRERO 2026

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a febrero 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas: