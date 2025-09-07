Han transcurrido ya 8 meses de nuevo periodo anual en 2025, y los pagos estatales continúan llevándose a cabo de manera regular, siendo hoy resolución viceministerial aquella que los determina mediante cronograma en favor de los trabajadores del sector público. Al respecto, resulta importante destacar que inicialmente dichos beneficiarios podrán acceder al cobro de pensiones otorgadas por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y este lunes 8 de setiembre mediante agencias o cajeros automáticos que habilita el Banco de la Nación (BN) a nivel nacional.

ESTOS SON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE COBRAN EN BN EL LUNES 8 DE SETIEMBRE

Hoy los detalles entorno a las prestaciones económicas abonadas, hacen recordar que el Gobierno aprobó a fines de diciembre de 2024, el Cronograma Anual Mensualizado para la realización de diversos reembolsos que bajo normativa vigente con número 005, dispone que sean aplicados durante fechas puntuales, y dirigirlos hacia servidores públicos laborando para el Estado, entre otros grupos de beneficiarios.

En ese sentido, el presente mes de setiembre se presenta como el periodo de días donde un total de 769 mil 893 jubilados de la ONP podrán cobrar pensión a nivel nacional, y escalonadamente entre el viernes 5 y el miércoles 10, siendo el lunes 8 la fecha de pago considerada para el abono respectivo, según la primera letra del apellido paterno.

Al respecto, te compartimos todos los detalles referentes a siguiente cronograma que efectiviza reembolsos asociados a quienes formen parte del régimen 19990 durante el noveno mes del año:

De la A a la C, viernes 5 de setiembre

De la D a la L, lunes 8 de setiembre

De la M a la Q, martes 9 de setiembre

De la R a la Z, miércoles 10 de setiembre

- Pago a domicilio del 12 al 21 de setiembre.

La ONP pagará pensiones a más de 700 mil jubilados del régimen 19990, y entre el 5 y 10 de setiembre, según la primera letra del apellido paterno consignado en DNI. (Fuente: El Peruano)

Resulta importante destacar, que asimismo más de 65 mil 127 pensionados integran los siguientes sectores favorecidos que podrán acceder a lo propio desde el jueves 11 de setiembre acercándose a ventanilla o cajeros automáticos del BN:

Régimen 20530

Pensiones por encargo

Régimen 18846

Régimen Especial Pesquero

Pensiones del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Cabe resaltar, que si bien el abono en cuenta bancaria de cada jubilado se lleva a cabo en las fechas mencionadas, recuerda que el dinero de la pensión siempre permanece disponible para retiro mediante los cajeros automáticos o agentes bancarios más cercanos a tu domicilio, y en el momento que lo consideres oportuno.

APARTE DEL BN, ESTOS SON LOS OTROS BANCOS DONDE SE PUEDEN COBRAR PENSIONES OTORGADAS POR LA ONP

Los beneficiarios titulares que acceden al cobro de la pensión por jubilación en Perú, reciben mensualmente el monto máximo de S/893 y mínimo de 600 a través de los abonos realizados por la ONP hacia cuentas de ahorro que registraron al momento de generar la afiliación al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Recuerda que el depósito en cuenta bancaria es gestionado por dicha entidad de Gobierno ante los mismos bancos con los cuales se tiene un convenio suscrito, y desde agosto de 2023 contempla la incorporación de nuevas instituciones financieras.

Ante lo expuesto, te contamos que si figuras enmarcado dentro lo establecido mediante el Decreto Ley 19990 del SNP u otros regímenes, entre el 5 y 10 de setiembre, y a partir del jueves 11 también, puedes terminar accediendo al cobro de tu pensión como jubilado en cualquiera de las siguientes entidades aparte del BN: