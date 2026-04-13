Si tu Documento Nacional de Identidad ya expiró, no es necesario acudir presencialmente ni enfrentar largas colas, ya que actualmente existen opciones digitales que facilitan su actualización desde casa de forma más ágil y práctica. Para obtener el DNI azul, se exige tener como mínimo 17 años, mientras que el DNI electrónico está destinado a personas mayores de 18. También es indispensable disponer de datos personales al día y fotografías recientes que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad correspondiente. En esta información se detalla si es posible realizar la renovación del DNI de un menor mediante plataformas en línea, qué documentos se deben presentar y cuáles son los plazos estimados de entrega. De esta manera, el proceso puede organizarse con mayor anticipación y sin inconvenientes. Gracias a estos mecanismos digitales, la gestión del documento de identidad se vuelve más accesible, segura y eficiente para la población.

¿Se puede renovar el DNI de un menor de edad vía web? Esto dice Reniec

No es posible, este trámite se hace solo de forma presencial ya que los menores de edad cambian de apariencia física de forma constante y por ello es necesario validar su identidad en una oficina del Reniec. Estos son los requisitos:

● Pago de S/ 16.00 con el código 00647. Costo válido hasta el 31 de diciembre del 2026. Puedes pagar en: Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.

Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

● La fotografía (captura en vivo) es gratuita a partir de los 7 años en nuestros centros de atención del Reniec.

Solo en caso que la agencia o punto de atención no cuente con dicho servicio, debes presentar tu foto impresa, tamaño pasaporte, a color , en fondo blanco, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas.

● En este trámite puedes actualizar el domicilio (recibo de servicio público, no mayor a 6 meses de antigüedad) y otros datos presentando el debido sustento.

● Es necesaria la presencia de uno de los padres con el menor.

¿Tu DNI tiene errores? Esto es lo que debes hacer de inmediato

Si necesitas corregir información en tu DNI —como nombres, apellidos u otros datos consignados por equivocación u omisión— puedes solicitar la modificación siempre que tu partida de nacimiento esté correctamente registrada.

Para gestionar este procedimiento, deberás presentar dicho documento; no obstante, si ya figura en el sistema institucional, no será necesario adjuntarlo.

Es importante considerar que toda actualización que impacte en los datos impresos implica la emisión de un nuevo DNI, a fin de que la información rectificada aparezca de manera oficial en tu identificación.

Cuáles son los requisitos

Copia certificada de tu acta de nacimiento, si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (Puedes verificar en el paso 1)

Si eres extranjero, presenta el título de naturalización donde aparezca la anotación marginal de rectificación.

Si eres una persona de la tercera edad y fuiste bautizado antes del 14 de noviembre de 1936, puedes presentar una copia certificada de tu partida de bautismo autenticada por un notario eclesiástico.