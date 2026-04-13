Por Redacción EC

Si tu Documento Nacional de Identidad ya expiró, no es necesario acudir presencialmente ni enfrentar largas colas, ya que actualmente existen opciones digitales que facilitan su actualización desde casa de forma más ágil y práctica. Para obtener el DNI azul, se exige tener como mínimo 17 años, mientras que el DNI electrónico está destinado a personas mayores de 18. También es indispensable disponer de datos personales al día y fotografías recientes que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad correspondiente. En esta información se detalla si es posible realizar la renovación del DNI de un menor mediante plataformas en línea, qué documentos se deben presentar y cuáles son los plazos estimados de entrega. De esta manera, el proceso puede organizarse con mayor anticipación y sin inconvenientes. Gracias a estos mecanismos digitales, la gestión del documento de identidad se vuelve más accesible, segura y eficiente para la población.