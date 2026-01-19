Atención. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que llevará a cabo cortes de agua en distintos ditritos de Lima Metropolitana. La entidad proveedora del servicio de agua anunció las zonas afectadas y horarios.
La suspensión de agua potable, prevista para el martes 20 y miércoles 21 de enero, responde a labores de mantenimiento, limpieza de reservorios y trabajos operativos que ejecuta la empresa para garantizar la calidad del servicio. Revisa aquí los distritos afectados y horarios.
Martes 20 de enero
El Agustino (Sector 170)
- Coop. Talavera de la Reyna
- A.H. Manuel Scorza
- A.H. Vicentelo Bajo
- A.H. Los Libertadores
- Asoc. Alameda de El Agustino
- Asoc. Belén
- Asoc. Circunvalación
- Coop. Bethania
- Corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Comas (Sector 344)
- Coop. Pablo VI
- Coop. San Hilarión
- Coop. Sangarará
- P.J. Año Nuevo
- Coop. Juan Velasco Alvarado
- P.J. El Carmen
- P.J. El Progreso
- Urb. Los Chasquis
- Urb. El Pinar
- Urb. Primavera
- Urb. Collique
- Urb. Villa Oropeza
- A.H. Año Nuevo
- A.H. Año Nuevo sector D
- A.H. Año Nuevo zona C, D y E
- A.H. Año Nuevo Mz. X5 zona C
- A.H. Año Nuevo sector La Primavera
- A.H. Collique
- A.H. 9 de Setiembre
- A.H. Villa Violeta
- Asoc. Túpac Amaru
- Coop. La Calichera
- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
La Molina (Sector 198)
- Urb. El Remanso I y II etapa
- C.R. Jorge Chávez
- Urb. Islas del Sol
- Urb. Los Sirius I, II y III etapa
- Asoc. Roardi
- Asoc. San Francisco
- Urb. La Molina Vieja II y III etapa - San Francisco
- Urb. La Molina Vieja I y II etapa
- Corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
San Miguel (Sector 46)
- Urb. El Campillo
- Urb. Bartolomé Herrera
- Urb. Huertecilla
- Urb. Orbea
- Urb. Pando IV y V etapa
- Urb. Pershing
- Urb. San Miguelito
- Urb. Santa Florencia
- Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria
- Corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
- Motivo: Ejecución de empalme/Empalme de tubería (según los comunicados)
Miércoles 21 de enero
El Agustino
- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2
- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.
- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca
- Corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Comas (Sector 342)
- Asoc. Jamaica
- Asoc. Virgen del Rosario
- Urb. Chacra San Agustín
- Urb. Chacra Cerro
- Urb. Los Chasquis
- Urb. Huaquillay 2da etapa
- Urb. Primavera
- Urb. El Retablo
- Urb. El Retablo IV etapa
- Urb. San Agustín 2da etapa
- Urb. Santa Luzmila
- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.