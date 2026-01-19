Atención. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que llevará a cabo cortes de agua en distintos ditritos de Lima Metropolitana. La entidad proveedora del servicio de agua anunció las zonas afectadas y horarios.

La suspensión de agua potable, prevista para el martes 20 y miércoles 21 de enero, responde a labores de mantenimiento, limpieza de reservorios y trabajos operativos que ejecuta la empresa para garantizar la calidad del servicio. Revisa aquí los distritos afectados y horarios.

Martes 20 de enero

El Agustino (Sector 170)

- Coop. Talavera de la Reyna

- A.H. Manuel Scorza

- A.H. Vicentelo Bajo

- A.H. Los Libertadores

- Asoc. Alameda de El Agustino

- Asoc. Belén

- Asoc. Circunvalación

- Coop. Bethania

- Corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Comas (Sector 344)

- Coop. Pablo VI

- Coop. San Hilarión

- Coop. Sangarará

- P.J. Año Nuevo

- Coop. Juan Velasco Alvarado

- P.J. El Carmen

- P.J. El Progreso

- Urb. Los Chasquis

- Urb. El Pinar

- Urb. Primavera

- Urb. Collique

- Urb. Villa Oropeza

- A.H. Año Nuevo

- A.H. Año Nuevo sector D

- A.H. Año Nuevo zona C, D y E

- A.H. Año Nuevo Mz. X5 zona C

- A.H. Año Nuevo sector La Primavera

- A.H. Collique

- A.H. 9 de Setiembre

- A.H. Villa Violeta

- Asoc. Túpac Amaru

- Coop. La Calichera

- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

La Molina (Sector 198)

- Urb. El Remanso I y II etapa

- C.R. Jorge Chávez

- Urb. Islas del Sol

- Urb. Los Sirius I, II y III etapa

- Asoc. Roardi

- Asoc. San Francisco

- Urb. La Molina Vieja II y III etapa - San Francisco

- Urb. La Molina Vieja I y II etapa

- Corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

San Miguel (Sector 46)

- Urb. El Campillo

- Urb. Bartolomé Herrera

- Urb. Huertecilla

- Urb. Orbea

- Urb. Pando IV y V etapa

- Urb. Pershing

- Urb. San Miguelito

- Urb. Santa Florencia

- Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria

- Corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

- Motivo: Ejecución de empalme/Empalme de tubería (según los comunicados)

Miércoles 21 de enero

El Agustino

- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2

- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.

- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca

- Corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Comas (Sector 342)

- Asoc. Jamaica

- Asoc. Virgen del Rosario

- Urb. Chacra San Agustín

- Urb. Chacra Cerro

- Urb. Los Chasquis

- Urb. Huaquillay 2da etapa

- Urb. Primavera

- Urb. El Retablo

- Urb. El Retablo IV etapa

- Urb. San Agustín 2da etapa

- Urb. Santa Luzmila

- Corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.