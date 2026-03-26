En Perú, numerosas personas deciden modificar el nombre registrado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por diversos motivos, como corregir errores, completar información faltante o prevenir situaciones de acoso, discriminación o vulneración de derechos. Para llevar a cabo este cambio, es fundamental contar con orientación adecuada sobre cómo presentar la documentación requerida ante el Poder Judicial e iniciar correctamente los trámites correspondientes. Los jueces revisan cada solicitud de manera individual y, dentro de los plazos legales, pueden emitir una resolución favorable que garantice la protección de la identidad y la dignidad de la persona. Este proceso no solo permite ajustar los registros oficiales, sino que también asegura que la información reflejada en documentos como el DNI o partidas registrales sea precisa y respetuosa con la identidad de cada ciudadano. Además, es recomendable conservar copias de todas las resoluciones y comunicaciones del tribunal, ya que serán necesarias para actualizar los datos en Reniec y en otras instituciones donde el nombre modificado deba ser reconocido oficialmente. De esta manera, se evita confusión en futuros trámites legales, educativos o laborales.

¡Sí se puede! El trámite ante el Poder Judicial para cambiar tu nombre paso a paso

Según Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, quienes buscan modificar su nombre en Perú lo hacen, en muchos casos, por experiencias de discriminación o acoso escolar. Para ello, se dirigen al Poder Judicial, que toma como referencia el artículo 29 del Código Civil, y permite que los jueces analicen cada solicitud y determinen su validez. El procedimiento requiere presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y evidencias que demuestren cómo el nombre ha afectado a la persona, tales como informes psicológicos y testimonios de testigos pertinentes.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.

¿Qué hacer si una persona no quiere pagar un préstamo?

En Perú, existe el temor de que el incumplimiento de una deuda pueda llevar a una persona a prisión; no obstante, la normativa vigente no contempla la privación de la libertad como sanción por este motivo. Por ello, en una entrevista para Latina Noticias, la docente de Derecho UARM, Wendy Ledesma, explicó que es indispensable que se solicite la firma de un contrato o pagaré, con el objetivo de que el deudor se comprometa a pagar formalmente el préstamo en una fecha establecida, caso contrario, podría poner en peligro su dinero. Así, en caso de rebeldía por subsanar su obligación financiera, la especialista recomendó iniciar con una conciliación extrajudicial antes de interponer una demanda en el Poder Judicial para reclamar lo que le corresponde.

De hecho, existen otras vías que pueden ayudar al prestamista a sustentar una demanda sólida, como la presentación de audios, conversaciones en redes sociales, transferencias bancarias, mensajes de texto, registros de llamadas, entre otras pruebas o hasta presentar testigos que avale lo acordado. De esta manera, todas estas evidencias quedará en manos de los jueces, quienes determinarán el caso en función de la claridad de lo sustentado. “Prestar dinero sin ningún documento o pagaré, solo por la buena fe, la operación es más riesgosa. Antes de interponer una demanda ante el Poder Judicial debo dar un paso obligatorio y es solicitar una conciliación extrajudicial. No existe un monto mínimo, eso nunca va hacer un impedimento para que tú eventualmente puedas presentar una demanda”, indicó Ledesma para dicho medio.

Así puedes pagar tus servicios en Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.