Por Redacción EC

Desde las Elecciones Presidenciales de 2021, la ONPE implementó una compensación económica dirigida a los ciudadanos que son designados como miembros de mesa, con el objetivo de incentivar su participación en la jornada electoral. Este beneficio consiste en un pago equivalente al 3 % de la UIT, que actualmente asciende a S/ 160 y que para el año 2026 se incrementará a S/ 165. Este monto representa un reconocimiento por el compromiso asumido durante el proceso de votación, ya que los miembros de mesa cumplen un rol clave en el correcto desarrollo de los comicios. Su labor permite garantizar que el proceso se lleve a cabo de forma ordenada, transparente y confiable. Asimismo, la ONPE ha señalado que las personas seleccionadas deberán participar en una capacitación previa, cuya duración oscila entre 90 minutos y dos horas. En estas sesiones se les brinda orientación sobre la instalación de la mesa, el adecuado registro de los votos y el correcto llenado de las actas, con el fin de evitar errores durante la jornada electoral.