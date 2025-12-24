Desde hace casi una década, el Banco de Crédito del Perú (BCP) viene facilitando el envío y la recepción de dinero entre cuentas de usuarios, y esto gracias a la habilitación del popular Yape a nivel nacional. A propósito de su funcionalidad y beneficios ofrecidos, entre otras características, ahora llama la atención la generación de una última actualización en billetera digital, y que tras críticos comentarios, ha sido objeto de reajuste igualmente controversial.

ESTE CAMBIO REALIZADO POR YAPE CAUSA CONTROVERSIA ENTRE USUARIOS TRAS ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN REAJUSTADA

Ha transcurrido prácticamente una década desde que Yape ingresó al mercado peruano, y desde entonces le brinda a sus usuarios una serie de funcionalidades cargadas de grandes beneficios mientras le transfieres dinero a tus contactos.

Sin embargo, ahora resulta llamativa la crítica dirigida hacia dicha billetera digital del BCP, luego de visualizarse una última actualización en aplicativo, y que consiste en abreviar tanto primer nombre como igualmente apellido.

“A partir de ahora, solo se verán los tres primeros dígitos de tu nombre y apellido cuando alguien reciba un yapeo tuyo”, refirió la plataforma buscando proteger tu privacidad, y antes de reajustarla debido a la gran cantidad de comentarios negativos recibidos.

Hoy, y hacia fines de 2025, cada transacción generada mediante la billetera digital del BCP, contará con datos personales simplificados de quien envía y recibe dinero.

ASÍ PUEDES YAPEARLE A PERSONAS QUE NO TIENES REGISTRADAS COMO CONTACTO

Las transacciones económicas ahora, y desde el 2016 son más versátiles en Perú gracias a Yape, la billetera digital de BCP que con el transcurrir de los años ha ido sumando nuevas funcionalidades, y asimismo generando la capacidad de enviar dinero, por ejemplo, a personas cuyos números de celular no los tenemos guardado como contacto.

Con respecto a este paso operativo sin la necesidad de contar registrado con el nombre de la persona a la que le deseas pasar un monto específico, resulta preciso destacar que puede realizarse tanto mediante el código QR personal como escribiendo los dígitos del destinatario final.

Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:

Escanea código QR

- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.

- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.

Ingresa número no registrado

- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.

- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.

- Automáticamente estará realizado el yapeo.

Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA MODIFICAR TU CLAVE DE INGRESO A YAPE

El uso de Yape a nivel nacional ha aumentado exponencialmente durante los últimos años tras un 2016 a partir del cual inició operaciones para promover las transferencias interbancarias de manera digital gracias al acceso permitido colocando la tradicional clave secreta de 6 dígitos requerida por toda entidad financiera.

De acuerdo a información compartida mediante la plataforma digital de la billetera creada por el BCP, los usuarios del popular aplicativo que olvidaron la combinación de dígitos para ingresar o simplemente desean modificarla por seguridad, deben seguir al pie de la letra una serie de pasos a fin de generar una nueva serie numérica.

Ante lo expuesto, a continuación te compartimos los detalles referentes al cambio de clave de 6 dígitos que necesitas realizar en Yape por olvido o actualización de datos haciendo uso de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):

1- Abre Yape y pulsa “¿Olvidaste tu clave?” que figura en pantalla principal.

2- Coloca el número de celular asociado a tu cuenta.

3- Tras ello, ingresa el código de validación que recibirás por mensaje de texto.

4- Inmediatamente, sube una foto del DNI que ingresaste en el registro y un selfie sin lentes para validar tu identidad procurando estar en un ambiente iluminado.

5- Por último, crea una nueva clave de acceso, y confírmala para que puedas empezar a acceder a Yape de manera directa y sin inconvenientes.

En relación a la creación de claves seguras, y adicionalmente, Yape te recomienda que no utilices datos personales como fechas de cumpleaños, DNI o aniversarios, evites usar números consecutivos o un mismo número que se repita, no compartir tu clave con familia o amigos ni mucho menos guardar contraseñas en tus notas o aplicaciones de celular.