Hoy en día, el pago digital del transporte público se ha convertido en una alternativa cada vez más extendida en el país, impulsada por el uso de billeteras electrónicas como Yape. Esta herramienta permite a los usuarios realizar transacciones sin necesidad de efectivo, reduciendo el contacto con dinero físico y ofreciendo distintas facilidades dentro de su plataforma. La aplicación, desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), ha incorporado diversas funciones orientadas a agilizar las operaciones cotidianas. Entre estas novedades destaca una sección optimizada que busca facilitar las transferencias, permitiendo al usuario acceder a opciones más rápidas y directas dentro de la app. Con estas mejoras, la billetera digital continúa ampliando su alcance como medio de pago y transferencia, reforzando su presencia en distintos servicios y escenarios de uso diario a nivel nacional.

Yape se renueva: descubre cómo enviar dinero más rápido con esta herramienta

Transcurre el tiempo desde el 2016, y Yape continúa liderando el mercado digital como aplicativo cuya operatividad trasciende debido a la gran variedad de servicios y productos ofrecidos, teniendo ahora los usuarios la chance de acceder a atajo directo para transferir dinero con mayor rapidez.

Es así como hoy llama la atención la nueva actualización a partir de la cual la popular billetera digital del BCP, te brinda la alternativa de observar una lista integrada por aquellos contactos a quienes más dinero le vienes enviando.

Según puede visualizarse desde el propio aplicativo, “Yaperos Frecuentes” ahora aparece en menú de opciones que de manera directa te conduce hacia el número de la misma persona que recibirá tu transferencia, y de esa forma no tienes la necesidad de buscar o escribir los dígitos telefónicos nuevamente a fin de realizar movimiento requerido.

Buscando hacer que tus envíos de dinero sean más ágiles y sencillos, el BCP viene a incorporar esta minisección dentro de billetera digital cuyo desarrollo se potencia cada vez más permitiéndote llevar a cabo también desde pago de servicios hasta compra de entradas para ver a tu equipo favorito.

¿Enviaste dinero por error? Así puedes recuperarlo en Yape antes de que sea tarde

La aplicación incluye herramientas diseñadas para asistir a los usuarios cuando se produce un envío de dinero por equivocación. A continuación, detallamos las alternativas disponibles para manejar este tipo de situaciones.

Es fundamental entender que, si se transfiere dinero a un contacto incorrecto o con un monto equivocado, no es posible cancelar ni revertir la operación, ya que Yape procesa los pagos de forma instantánea. Sin embargo, esto no implica que los fondos se hayan perdido definitivamente. La manera más directa de recuperarlos es comunicarse con la persona que recibió el dinero y solicitarle amablemente la devolución.

¿Qué más debes saber?

Aunque la app no permite anular la transferencia, ofrece un recurso dentro del Centro de Ayuda llamado “Me equivoqué al yapear”. Esta opción permite enviar un mensaje oficial al receptor notificándole sobre el error y solicitando la devolución del dinero. Es importante mencionar que el éxito de este método depende completamente de la disposición del destinatario para reembolsar la suma enviada por error.