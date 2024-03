Los grandes artistas musicales siguen aterrizando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y tras la llegada de Luis Miguel, por ejemplo, la ciudad de Lima recibirá a un ex One Direction por primera vez. El Estadio Nacional será la sede del único concierto que llevará a cabo Niall Horan en la capital del Perú como solista tras el éxito alcanzado con la banda de origen británico, y por lo cual fueron anunciados los precios de los sectores habilitados, e inicio de preventa para asistir al “The Show: Live on Tour”. Conoce cuándo es, horario, costo de entradas y también detalles sobre descuentos exclusivos.

CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE NIALL HORAN EN EL NACIONAL DE LIMA Y CÓMO ADQUIRIR ENTRADAS PARA VERLO

El lunes 4 de marzo de 2024 fue un gran día para los fans del extinto One Direction y más precisamente de Niall Horan, uno de los integrantes de la famosa boy band que a través de sus redes sociales confirmó que llevará el “The Show: Live on Tour” a gran parte de Latinoamérica, e incluye a la ciudad de Lima como el lugar donde brindará el penúltimo concierto de la gira programada a nivel mundial.

Tras presentarse oficialmente en Europa, Estados Unidos y México también entre febrero y setiembre, el cantante irlandés de 30 años llegará a Perú por primera vez en condición de solista para interpretar sus más conocidos temas musicales, y lo mejor del repertorio obtenido a partir de la creación del tercer álbum de estudio lanzado el 9 de junio del año pasado.

De acuerdo a información compartida por él mismo en base a un afiche promocional publicado en Instagram, Niall Horan se presentará oficialmente el domingo 6 de octubre en el Nacional de Lima (Tribuna Norte), y desde las 8 pm con una duración de 2 horas según resalta Teleticket, compañía encargada de la venta de entradas en línea para dicho evento.

Con respecto a la preventa exclusiva para asistir al “The Show: Live on Tour” en Perú, te confirmamos que la misma estará iniciando con mucha anticipación, es decir, a partir de este miércoles 6 de marzo vía web, y debiendo seguir el siguiente paso a paso:

1- Ingresa a Teleticket

2- Selecciona el concierto de Niall Horan y dale clic en “Comprar”

3- Elige fecha, hora y categoría del evento y otra vez clic en “Comprar”

4- Ingresa o crea tu cuenta TLK

5- Selecciona sector/cantidad y pulsa en “Continuar”

6- Elige tu método de pago, completa la información requerida y ¡LISTO!

En relación a la habilitación de la venta de entradas en preventa, ten en cuenta que arrancará a las 11 am, y solo está dirigida para usuarios de Tarjetas de Crédito y Débito Interbank (15% de descuento) hasta el jueves 07/03 y/o hasta agotar stock.

PRECIOS DE PREVENTA Y SECTORES HABILITADOS PARA EL GRAN CONCIERTO QUE OFRECERÁ NIALL HORAN EN LIMA EL 6 DE OCTUBRE

Teleticket es la empresa encargada de promocionar y activar la venta de entradas que tienen como propósito la asistencia masiva al único concierto programado de Niall Horan en Lima, y por lo cual habilitará este 6 de marzo desde las 11 am la PREVENTA INTERBANK.

El mítico Nacional de Lima acogerá el domingo 6 de octubre a los miles de fans del ex One Direction que podrán ubicarse en los sectores como Platinum Campo (Stand Up), Tribuna Platinum, Tribuna Central y Tribuna Lateral, luego de haber adquirido los boletos cuyos precios son los siguientes tanto con descuento como REGULAR:

- PREVENTA INTERBANK (6 y 7 de marzo y/o hasta agotar stock)

PLATINUM CAMPO (STAND UP) S/395

TRIBUNA PLATINUM S/320

S/320 TRIBUNA CENTRAL S/250

TRIBUNA LATERAL S/140

- VENTA REGULAR (Válido al agotarse stock de la preventa o del 08/03 hasta el 06/10)

PLATINUM CAMPO (STAND UP) S/465

TRIBUNA PLATINUM S/377

S/377 TRIBUNA CENTRAL S/294

TRIBUNA LATERAL S/165

Con 30 años a cuestas, la superestrella originaria de Irlanda traerá a Lima lo mejor de “Flicker”, su álbum debut en solitario, canciones como “This Town”, “Slow Hands”, y además de lo último vinculado a “The Show”, también un “Heartbreak Weather” de 2020 que contiene “Nice to Meet Ya”, entre otros éxitos musicales.

QUÉ OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA VISITARÁ NIALL HORAN CON SU “THE SHOW: LIVE ON TOUR” 2024

Niall Horan inició la gira denominada como “The Show: Live on Tour” el 20 de febrero de 2024 en la ciudad británica de Belfast, y actualmente se encuentra en Amberes, Bélgica, para dar continuidad a una serie de shows programados hasta su culminación en países sudamericanos como Perú.

Sin embargo, y previo a arribar a Lima, el afamado ex One Direction estará en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México (20/09), tres días después en Guadalajara, luego en Monterrey, y finalmente visitará Brasil por partida doble, Argentina, y Bogotá el 9 de octubre tras presentarse en el Estadio Nacional ubicado en la Calle José Díaz de Santa Beatriz.