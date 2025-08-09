Por lo general, el eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, obstruyendo total o parcialmente la luz solar que llega a nuestro planeta. Entre los tipos de eclipses que existen están los eclipses solares totales, los eclipses solares parciales, los eclipses solares anulares y los eclipses solares híbridos. En ese contexto, los astrónomos y aficionados a la observación del cielo se preparan para un nuevo acontecimiento único: el eclipse más largo de todo el siglo. Esto generará que se acapare la atención de millones de personas en el mundo por querer presenciar este fenómeno por primera vez en sus vidas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DEL SIGLO?

A través de sus plataformas digitales, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que próximamente se llevará a cabo un fenómeno jamás visto antes en el cielo. Se trata del denominado “eclipse del siglo”, que ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos. En esa fecha, cuando alcance su fase de totalidad, es decir, cuando la Luna cubra por completo al Sol, millones de personas en distintos países del mundo podrán disfrutar de este espectáculo astronómico, considerado el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI.

El eclipse solar se dará el próximo 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos.

Asimismo, durante esa fecha, esta trayectoria tendrá un ancho aproximado de 258 kilómetros y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre. En total, abarcará alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una extensión significativa que, sin embargo, representa solo una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que cubren la superficie total del planeta. Por ello, solo algunos continentes, como Europa, África y el sur de Asia, podrán presenciar este eclipse solar. Según Eclipse Wise, el eclipse solar total pasará por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Por otro lado, según un estudio de la NASA que analizó la geometría y la mecánica de la Tierra y la Luna, las cuales orbitan alrededor del Sol y están sujetas a la influencia de sus campos gravitacionales, se estableció también que el eclipse solar total más extenso tendrá lugar el próximo 16 de julio de 2186. De hecho, dentro de más de un siglo, la Tierra se encontrará en su afelio, es decir, estará más distante del Sol en su órbita, provocando que el disco solar esté visiblemente más pequeño. Mientras que, en el caso de la Luna, estará en un punto de perigeo más cercano a nuestro planeta, por lo que se verá más grande.