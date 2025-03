Por lo general, el enamoramiento se considera un estado emocional caracterizado por una fuerte atracción hacia otra persona, que se manifiesta tanto a nivel mental como físico. Sin embargo, en algunos casos, las mujeres suelen quejarse de encontrar hombres mujeriegos, quienes son considerados como tales por tener varias relaciones superficiales de manera simultánea. Estos grupos de hombres utilizan técnicas de seducción y hacen promesas que no cumplen, generando emociones en las mujeres. La psicología sostiene que su comportamiento está influenciado por patrones repetitivos y, en muchas ocasiones, por vacíos emocionales, por lo que es importante saber identificar a un mujeriego. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO IDENTIFICAR A UN HOMBRE MUJERIEGO?

Antes de presentar las señales de un hombre mujeriego, se debe saber que su conducta puede cambiar, siempre y cuando tenga una conexión emocional profunda, según el psicólogo Ryan Anderson. Aunque el compromiso, acompañado del verdadero amor tienen el poder de transformar sus patrones de comportamiento, pues esto no siempre sucede. Por ello, es importante reconocerlos, por lo que mediante el Colegio de Psicólogos de Argentina, compartido por Gizmodo, ha presentado un perfil con las características más comunes en hombres mujeriegos. Estos son:

Excusas para evitar compromisos : Cuentan con respuestas planificadas para evitar establecer cualquier tipo de vínculo emocional profundo.

: Cuentan con respuestas planificadas para evitar establecer cualquier tipo de vínculo emocional profundo. Confianza exagerada : A menudo exhiben una confianza en sí mismos que resulta atractiva, aunque en muchos casos es solo una táctica para causar una buena impresión.

: A menudo exhiben una confianza en sí mismos que resulta atractiva, aunque en muchos casos es solo una táctica para causar una buena impresión. Inestabilidad en las relaciones : No suelen visualizar relaciones a largo plazo y prefieren mantener a sus parejas alejadas de su vida personal.

: No suelen visualizar relaciones a largo plazo y prefieren mantener a sus parejas alejadas de su vida personal. Falta de empatía: Ponen por encima sus propios deseos y necesidades, sin tomar en cuenta los sentimientos de la otra persona.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS CÓMUNES EN LOS HOMBRES MUJERIEGOS?

De acuerdo con algunos expertos en psicología, las razones por las que un hombre es considerado como mujeriego puede basarse en la personalidad y otros aspectos, como:

Dificultades para conectar emocionalmente : Es posible que hayan experimentado vivencias traumáticas o negativas que los impulsan a evitar establecer relaciones profundas.

: Es posible que hayan experimentado vivencias traumáticas o negativas que los impulsan a evitar establecer relaciones profundas. Baja autoestima oculta : Aunque aparentan ser seguros, muchos mujeriegos buscan validación externa para compensar vacíos emocionales.

: Aunque aparentan ser seguros, muchos mujeriegos buscan validación externa para compensar vacíos emocionales. Necesidad de atención constante : Ellos buscan admiración y refuerzos positivos a través de sus diversas conquistas.

: Ellos buscan admiración y refuerzos positivos a través de sus diversas conquistas. Miedo al compromiso: Optan por relaciones superficiales para eludir la formación de vínculos emocionales profundos.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL ENAMORAMIENTO EN UNA PAREJA?

La etapa del enamoramiento tiene que ver con los procesos químicos que estimulan nuestro comportamiento, como, por ejemplo, la dopamina, que produce sensaciones de placer, y la oxitocina, o la “hormona del apego”, que fortalece los lazos emocionales. Por su parte, la disminución de serotonina puede generar pensamientos obsesivos sobre la persona amada. Además, el aumento de cortisol provoca un grado de estrés, lo que explica la ansiedad característica de esta fase, teniendo en cuenta que no todos pasan por este proceso biológico de la misma manera.

Según una publicación de The Journal of Social Psychology, compartida por La Nación, se explica que las mujeres no suelen enamorarse más rápido que los hombres, ya que ellas primero evalúan la relación antes de entregarse emocionalmente, y pueden estar influenciadas por factores culturales y evolutivos. Sin embargo, las experiencias vividas, la personalidad y la edad cumplen un rol importante en el proceso del enamoramiento.

De esta manera, una investigación realizada por Love and Brain señala que el intenso estado de enamoramiento, marcado por emociones intensas, estrés y euforia, generalmente se calma en uno o dos años. En este período, los niveles de cortisol y serotonina se estabilizan, y la relación deja de ser una fuente de estrés para convertirse en un refugio contra el mismo. Durante este momento, las parejas deben tomar una decisión, es decir, decidir separarse o evolucionar hacia una forma más profunda y madura en el amor.