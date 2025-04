Hace unos días, el asesinato de Loymer Noé Benigno, un conductor de 38 años de la empresa de transporte Etuchisa, ha provocado una gran indignación y conmoción entre sus compañeros de trabajo y otros transportistas de Lima Norte. Por ello, con el objetivo de que su muerte no quede impune y no haya más victimas a causa de las extorsiones que viven todos los días, un grupo de transportistas convocaron a un paro general este 7 de abril. Sin embargo, esta situación generó el colapso del servicio del Metropolitano, que son utilizados por miles de personas diariamente para dirigirse a sus centros de labores. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) activó un plan de monitoreo a fin de que los usuarios no se vean afectados. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

METROPOLITANO COLAPSÓ DURANTE EL PARO DE TRANSPORTISTAS ESTE 7 DE ABRIL

Este lunes 7 de abril, el servicio del Metropolitano tuvo una gran congestión en sus diferentes estaciones de Lima Norte, como en Los Incas y Naranjal, formándose largas colas que trataban de tomar uno de los buses para llegar a su destino. A través de la señal de ‘Buenos Días Perú‘, David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), explicó que las aglomeraciones se deben a la alta demanda causada por esta paralización, por lo que activó un plan de monitoreo desde su centro de control para mitigar el impacto en los usuarios.

“Por eso hemos visto una mayor cantidad de pasajeros. Colapso sería si no hubieran sido atendidos en absoluto; lo que tenemos son largas colas. Estamos saliendo cada dos minutos para los servicios regulares y cada minuto para los servicios especiales. Estamos trabajando junto a nuestros operadores para aumentar la frecuencia y atender la demanda”, dijo al inicio.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) activó un plan de monitoreo a fin de que los usuarios del Metropolitano no se vean afectados por el paro general de transportistas. Foto: ATU

Asimismo, Hernández aseguró que otras 64 empresas de transporte en Lima están siendo víctimas de extorsión, por lo que desde su organismo, la ATU, viene brindando apoyo para que reciban atención de los sectores de justicia y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP) con el objetivo de garantizar su seguridad, sobre todo en la zona norte de la capital.

“Los conductores de ‘Los Chinos’ se han mostrado solidarios con (los deudos) de su compañero asesinado. Por esta razón, no han prestado servicio ni el sábado, ni el domingo, ni hoy lunes. (...) Queremos aclarar que estamos trabajando con nuestros operadores y colaborando de manera estrecha con las empresas que están brindando atención para cubrir la zona norte, donde se está sintiendo más la falta de servicio”, sostuvo el titular de la ATU.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN NUVEO PARO DE TRANSPORTISTAS?

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, dio a conocer que están evaluando un nuevo paro general en Lima y Callao, siempre y cuando el Gobierno no toma acciones frente a la ola de criminalidad que azota la capital en los últimos meses. Por ello, en el plazo de 10 días no hay una respuesta los 12 gremios formales que agrupan a más de 460 empresas de transporte urbano se unirán a la paralización.

Esta advertencia se emitió luego de una reunión con el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, en la que se firmaron acuerdos para fortalecer la seguridad de los conductores y luchar contra las amenazas de los grupos extorsionadores. Por su parte, esta asociación de transportistas indica que esta situación es incontrolable, por lo que buscan prontos resultados. “Hasta el momento, no han parado las cosas, las muertes continúan”, dijo Valeriano.